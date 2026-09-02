Este monto se colocó a través de 23 emisiones de deuda y ocho emisores

Banco Santander ha destinado MXN $197,000 millones en México durante este año a financiar proyectos verdes, sociales o sostenibles como parte de su agenda alineada a los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la Agenda 2030.

La entidad financiera destaca que este monto se colocó a través de 23 emisiones de deuda y ocho emisores, con recursos que fueron etiquetados a proyectos de ahorro y eficiencia energética, energía solar, acceso a servicios básicos y uso eficiente de agua.

Las emisiones hechas este año en México forman parte del compromiso del banco a nivel global para apoyar la transición energética.

CFE

“El banco mantiene su objetivo de acompañar a sus clientes en sus procesos de transición, facilitando financiación para proyectos y actividades vinculados, entre otros ámbitos, a las energías renovables y otras soluciones que les permitan avanzar en sus planes de transformación hacia una economía baja en carbono”, detalló la institución financiera en un comunicado.

Avance global

A nivel global, Santander ha emitido 188 mil millones de euros en financiación o movilización verde al cierre del primer semestre de este año, lo que representa 85% de su meta de la Agenda 2030, establecida en alcanzar EUR €220 mil millones en 2030.

Durante los seis primeros meses del año, el banco destinó EUR €14,000 millones a financiación o movilización verde. De ellos, 7,100 millones en el primer trimestre y otros EUR €6,900 millones en el segundo trimestre.

Durante el segundo trimestre de 2026, el banco participó en distintas operaciones como la ampliación de capital de EUR €300 millones de euros de Solaria, destinada a apoyar su expansión en energía limpia para centros de datos, energía eólica y almacenamiento en baterías; apoyó la financiación de Foxtail Flats y Four Mile Mesa Solar and Storage -dos proyectos de energía solar y almacenamiento en Estados Unidos-, y participó con distintos roles de liderazgo en operaciones realizadas bajo el estándar European Green Bond (EuGB), entre otras.

En cuanto a México, destaca el primer bono con etiqueta social de Santander a nivel global por MXN $1,800 millones de pesos.

Líder mundial en financiación de renovables

El año pasado, Santander fue el banco que destinó más recursos a la financiación de energías renovables, tanto por el monto de operaciones como por el número de las mismas, de acuerdo con datos de Infralogic.

El banco cerró 100 operaciones, un 22% más que el año anterior, con un volumen de EUR €12,244 millones de euros y una cuota de mercado del 5.58%.

En 2025, el banco movilizó EUR €34,600 millones de euros en financiación verde, 29% más que en 2024, hasta alcanzar EUR €174,000 millones de euros acumulados desde 2019.

Los proyectos greenfield de energías renovables financiados o asesorados por Santander durante 2025 representaron 16.8 GW de nueva capacidad, según los datos publicados por el banco.