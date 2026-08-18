El plan de Carlos Slim para controlar México: compró un negocio multimillonario con control total por 30 años. Fuente: Shutterstock.

La Secretaría de Energía (SENER) otorgó una concesión geotérmica con una duración de 30 años a la empresa Energías Alternas, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., filial perteneciente a la división energética de Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim. El extracto del título de concesión fue publicado formalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a inicios de septiembre de 2025.

Según el documento oficial, la resolución confiere a la compañía el derecho exclusivo de uso, aprovechamiento y explotación del campo térmico denominado “Área Geotérmica Celaya”.

Carlos Slim obtiene concesión de 30 años para explotar recursos geotérmicos en Celaya, Guanajuato. Fuente: Shutterstock. TANIA VICTORIA

Carlos Slim asegura una concesión geotérmica por 30 años en Celaya, Guanajuato

La concesión, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, habilita a la compañía para la generación de energía eléctrica, así como la utilización del recurso geotérmico para fines industriales. Esto refuerza la presencia de Carlos Slim en el ámbito de las energías renovables en México.

La Secretaría de Energía ha concedido a Energías Alternas, una filial de Grupo Carso, un título de concesión por un periodo de 30 años, con la intención de explotar de manera exclusiva los recursos geotérmicos en el municipio de Celaya, Guanajuato.

Energías Alternas, filial de Carlos Slim, invertirá 80 millones de dólares en central geotérmica de 26 MW. Fuente: Shutterstock.

Grupo Carso invierte 80 millones de dólares en energías renovables

A través de Energías Alternas, Estudios y Proyectos, el conglomerado de Carlos Slim desarrolla en Celaya una central geotérmica proyectada para contar con una capacidad instalada de 26 megavatios (MW). El proyecto contempla una inversión estimada de 80 millones de dólares.

Con este paso, el magnate mexicano busca afianzar una posición dominante en el incipiente mercado privado de energías limpias en México, consolidando un portafolio energético diverso que abarca desde la exploración de hidrocarburos hasta la generación renovable a gran escala.

Nueva Ley de Geotermia y marco regulatorio de la administración federal

La concesión concedida a la filial de Carlos Slim se enmarca en las disposiciones de la nueva Ley de Geotermia, aprobada como parte de la reforma energética promulgada en marzo de 2025.

Bajo las políticas impulsadas por la administración del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la legislación faculta a la SENER a agilizar permisos para usos diversos y otorgar títulos de concesión a la iniciativa privada con el fin de acelerar la transición energética y ampliar la oferta geotérmica del país.

Usos industriales y alcance del título de concesión

Además de destinar el vapor subterráneo a la generación e inyección de electricidad a la red nacional, el título concedido a Energías Alternas autoriza el aprovechamiento térmico directo del recurso.

Esto habilita el uso del calor excedente en procesos industriales y agrícolas regionales (como secado y calefacción), lo que eleva el impacto económico e industrial del proyecto en Guanajuato.