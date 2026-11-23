La sEP confirmó cuándo arrancarán las vacaciones de diciembre.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de México tendrán 19 días consecutivos sin clases durante las fiestas de fin de año.

Así lo establece el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) , que ya definió las fechas del receso de invierno y el regreso a las aulas.

De acuerdo con el documento oficial, el último día de clases será el viernes 18 de diciembre de 2026.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno y regresan las clases?

El periodo vacacional comenzará formalmente el lunes 21 de diciembre y concluirá el martes 5 de enero de 2027. Sin embargo, los alumnos tendrán un día adicional de descanso antes de volver a las escuelas.

Según el calendario de la SEP, los estudiantes retomarán las actividades escolares el jueves 7 de enero de 2027.

Aunque las vacaciones terminarán oficialmente el martes 5 de enero, el miércoles 6 también será un día sin clases por la suspensión de labores docentes prevista en el calendario.

De esta manera, al sumar el fin de semana del 19 y 20 de diciembre, el periodo vacacional oficial y la suspensión del 6 de enero, los alumnos tendrán 19 días consecutivos sin asistir a las aulas . La medida aplica para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Los 19 días corresponden al descanso consecutivo entre el 19 de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Calendario de las vacaciones

La Secretaría de Educación Pública estableció las siguientes fechas para organizar el descanso de invierno:

Viernes 18 de diciembre de 2026: último día de clases antes de las vacaciones.

Sábado 19 y domingo 20 de diciembre: fin de semana previo al inicio oficial del receso.

Lunes 21 de diciembre: comienza el periodo vacacional de invierno.

Del 21 de diciembre al 5 de enero: periodo oficial de vacaciones escolares.

Miércoles 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes, por lo que los estudiantes tampoco asistirán a clases.

Jueves 7 de enero: regreso a las aulas y reanudación de las actividades escolares.

El calendario escolar 2026-2027 contempla 185 días efectivos de clase para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.