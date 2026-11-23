El aumento para 2027 todavía no tiene un porcentaje aprobado, la negociación está en curso y la resolución de la Conasami se conocerá en diciembre.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) se prepara para definir el nuevo salario mínimo que estará vigente en México a partir del 1 de enero de 2027 .

El proceso de negociación entra en una etapa clave esta semana, con la participación de representantes del Gobierno, los trabajadores y el sector empresarial.

Aunque el aumento anual ya forma parte de la discusión, el porcentaje todavía no está definido . Las propuestas de sindicatos y empresarios muestran diferencias sobre cuánto debería subir el ingreso mínimo en 2027 , por lo que el Consejo de Representantes deberá analizar los planteamientos antes de emitir su resolución.

¿Cuándo se definirá el aumento al salario mínimo de 2027?

De acuerdo con el calendario previsto, la Conasami abrirá su sesión permanente entre el 23 y el 27 de noviembre . El 30 de noviembre concluirá el plazo para recibir propuestas técnicas de sindicatos, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil.

A partir del 1 de diciembre, el Consejo de Representantes estará facultado para votar la resolución que establecerá los nuevos montos. Una vez definida, la actualización comenzará a aplicarse el primer día de 2027 .

La cifra definitiva para 2027 deberá quedar establecida en la resolución del Consejo de Representantes de la Conasami. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué aumento proponen los sindicatos y los empresarios?

Las posiciones de los sectores involucrados todavía están lejos de un acuerdo. Mientras las organizaciones empresariales plantean moderar el ritmo de los incrementos, las centrales obreras buscan una actualización mayor para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Entre las propuestas que se conocen, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) solicitará un aumento del 12%. Su dirigente estatal, Janitzio Soto Elguera, explicó que el planteamiento responde al encarecimiento de productos y servicios, aunque reconoció que el porcentaje deberá negociarse con el sector patronal.

Por su parte, los representantes empresariales han defendido la necesidad de evitar aumentos de dos dígitos y considerar la situación económica de las compañías , en particular de las pequeñas y medianas empresas.

El presidente de la Conasami, Luis Munguía Corella, señaló que uno de los puntos centrales de la discusión será el futuro del Monto Independiente de Recuperación (MIR).

Mientras se alcanza una resolución, los montos vigentes durante 2026 son: