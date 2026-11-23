Omar García Harfuch anunció el despliegue de más vehículos y equipamiento para reforzar la seguridad en Sinaloa.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció un refuerzo de la seguridad en Sinaloa tras la detención de Fausto Isidro Flores Meza, alias El Chapo Isidro, en Guasave.

El funcionario confirmó que el Gobierno federal entregará nuevos vehículos a las corporaciones policiales e instalará un sistema de vigilancia en las carreteras de la entidad.

Además, informó que viajará a Culiacán junto con el Gabinete de Seguridad para supervisar las operaciones, evaluar la situación del estado y reunirse con la gobernadora y las autoridades encargadas de la seguridad. La visita está prevista para mañana , según detalló durante una conferencia de prensa.

¿Qué vehículos y equipamiento entregará el Gobierno en Sinaloa?

García Harfuch explicó que la medida responde a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y busca fortalecer los recursos disponibles para las corporaciones estatales y municipales.

“Por eso, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de las 100 patrullas que fueron entregadas en los meses anteriores, en los próximos días iniciaremos la entrega de más de 150 vehículos”, declaró el secretario.

El paquete contempla 90 patrullas destinadas a la Policía Estatal, la Policía Municipal de Culiacán y la Policía de Mazatlán. También incluye 14 camionetas tácticas blindadas y otras diez camionetas blindadas para las corporaciones policiales de esas zonas.

A esto se sumará capacitación a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instituciones. Además, cada corporación recibirá una Unidad Águila equipada con drones de vigilancia y entrenamiento para operar estos dispositivos.

El Gobierno federal instalará 720 cámaras de vigilancia y 30 detectores de placas en dos corredores carreteros de Sinaloa. Fuente: X/@OHarfuch

¿Cómo será el nuevo sistema de vigilancia en las carreteras de Sinaloa?

Otro de los anuncios contempla la instalación de 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 detectores de placas en dos corredores carreteros estratégicos: el tramo de Culiacán a Mazatlán y la ruta de Mazatlán a Durango.

“También, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en las carreteras de Culiacán a Mazatlán, y de Mazatlán a Durango, instalaremos 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 detectores de placas”, señaló García Harfuch.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, el Centro de Monitoreo Carretero Federal de la SSPC estará a cargo de operar el sistema a partir de mediados de diciembre. Tendrán acceso a la infraestructura la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Entre las medidas adicionales, el Centro Nacional de Inteligencia incorporará nuevos equipos de trabajo en Sinaloa para fortalecer las investigaciones.

Durante su visita a Culiacán, el Gabinete de Seguridad realizará la primera entrega de patrullas y una evaluación de la situación en el estado. García Harfuch también anticipó que continuará viajando a la entidad para dar seguimiento a las operaciones: “De manera constante, visitando el estado para supervisar las operaciones y, sobre todo, evaluar los resultados con las autoridades estatales y municipales”.