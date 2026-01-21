Claudia Sheinbaum apuntó contra los contribuyentes con adeudos al SAT

Algunos contribuyentes evaden impuestos considerando que es una posibilidad viable de “negociar” con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), estirar plazos o postergar obligaciones. Sin embargo, Claudia Sheinbaum consideró que el no pagarlos equivale a corrupción, y eso tendrá consecuencias.

Al presentar el nuevo plan fiscal que el SAT aplicará a partir de este año, la mandataria advirtió que la evasión representa una fuga de recursos que afecta directamente al país. Indicó que la corrupción no se limita al ámbito gubernamental, sino que también involucra a particulares que incumplen con sus obligaciones fiscales.

El SAT controlará exhaustivamente a los contribuyentes con adeudos de impuestos en México

Por este motivo, el organismo fiscal intensificará la fiscalización y concentrará auditorías en las empresas factureras y las aduanas. Además, se revisará a contribuyentes que recurran a simulaciones, abusen de deducciones o eviten el pago de impuestos.

¿Cómo es la evasión de impuestos en México?

La presidenta explicó que aún persisten prácticas como la compra y venta de facturas a través de empresas que no realizan actividades reales, con el objetivo de evadir el pago de impuestos como:

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

¿A quiénes vigila el SAT?

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, respaldó la postura presidencial y confirmó que el organismo fiscal perseguirá cualquier mecanismo que debilite la recaudación. Entre las prácticas que serán investigadas se encuentran:

Uso de factureras y nomineras Simulación de operaciones Evasión en el comercio exterior, incluidas las irregularidades en aduanas

El funcionario señaló que, antes de considerar aumentos o nuevos impuestos, el gobierno debe cerrar las brechas que permiten estas fugas fiscales.

Las autoridades podrán auditar y, en su caso, sancionar a quienes:

Mantengan operaciones con empresas factureras o nomineras.

Reporten pérdidas fiscales de manera recurrente.

Simulen operaciones o apliquen deducciones de forma irregular.

Declaren ingresos distintos a los realmente obtenidos.

Hagan uso indebido de estímulos fiscales.

Presenten inconsistencias entre importaciones, compras y ventas.

Importen mercancías a precios inferiores al mercado o incumplan regulaciones no arancelarias.

Omitan el pago de retenciones de sus trabajadores.

Realicen operaciones mediante paraísos fiscales.

Soliciten devoluciones improcedentes.

Paguen una tasa efectiva de impuestos menor a la de su sector.

¿En cuánto tiempo te devuelven los impuestos?

La Secretaría de Hacienda y el SAT adelantaron mejoras en los tiempos de devolución de impuestos, una medida que beneficiará directamente a los contribuyentes cumplidos.

Los nuevos plazos serán:

Cinco días hábiles para personas físicas.

Treinta días hábiles para empresas.

Ambos periodos están por debajo del límite legal actual de 40 días hábiles establecido en el Código Fiscal de la Federación.