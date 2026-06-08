Las tarjetas de crédito son uno de los productos financieros más utilizados en México, ya que permiten realizar compras, construir historial crediticio y acceder a promociones interesantes. Sin embargo, también figuran entre los servicios que generan más dudas y reclamos por parte de los usuarios.

Ante este panorama, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una advertencia dirigida a los clientes bancarios. Su principal riesgo no necesariamente está en las instituciones, sino en ciertas condiciones y prácticas que pueden derivar en problemas económicos si no se comprenden desde el inicio.

Los bancos bloquearán las tarjetas de débito de todas estas personas y quedarán suspendidas para pagar en comercios aunque no existan deudas Fuente: Shutterstock

La alerta de Condusef no se refiere a bancos específicos ni implica una recomendación para cancelar tarjetas, sino que pone el foco en aquellos plásticos cuyas características, costos o dinámicas de uso pueden provocar que las personas terminen pagando más dinero del previsto.

Advertencia de Condusef por riesgo en tarjetas de crédito

Uno de los principales puntos de atención son las tarjetas con tasas de interés elevadas. Muchas veces los usuarios eligen un producto financiero por promociones atractivas, líneas de crédito amplias o facilidad de aprobación, sin revisar cuánto costará realmente mantener una deuda pendiente.

La Condusef recordó que la tasa de interés es uno de los elementos más importantes al contratar una tarjeta y, al mismo tiempo, uno de los menos analizados por los consumidores.

Esto puede provocar que compras pequeñas se conviertan en deudas difíciles de liquidar, especialmente cuando solo se cubre el pago mínimo mensual, ya que los intereses continúan acumulándose.

Entre las señales que pueden indicar un problema están desconocer el CAT de la tarjeta, no haber revisado la tasa anual o notar que el saldo apenas disminuye pese a realizar pagos constantes.

Otro aspecto que preocupa a la autoridad financiera son las comisiones. Aunque muchas personas creen que el único costo es la anualidad, existen otros cargos que pueden incrementar considerablemente el monto a pagar.

Algunas de las comisiones más frecuentes incluyen cargos por disposición de efectivo, pagos tardíos, gastos de cobranza o incluso penalizaciones por inactividad en determinados productos.

Por ello, la Condusef recomienda preguntar desde el inicio si la tarjeta cobra anualidad, cuánto cuesta retirar efectivo o si existen sanciones por no utilizarla durante cierto tiempo.

El riesgo de usar la tarjeta de crédito como una tarjeta de débito

La institución alertó sobre el uso de las tarjetas de crédito como si fueran una extensión permanente del salario. Según explicó, este hábito puede generar un círculo complicado de endeudamiento.

El problema surge cuando las personas la usan para cubrir gastos cotidianos de manera constante y terminan dependiendo del pago mínimo, acumulando intereses cada mes.

El riesgo aumenta cuando se utilizan varias tarjetas simultáneamente, se retira efectivo o se paga una deuda con otra línea de crédito.

La Condusef recordó que retirar dinero en efectivo desde una tarjeta suele ser una de las operaciones más costosas debido a las comisiones y a los intereses que se generan de inmediato.

¿Cómo evitar problemas con las tarjetas de crédito?

La autoridad financiera señaló que existen algunas señales que pueden indicar que su uso representa un problema, como:

No saber con precisión cuánto se debe Esperar la siguiente quincena para cubrir el mínimo Usar de forma recurrente más de la mitad de la línea de crédito disponible

Ante este escenario, la recomendación principal es comparar distintas opciones antes de contratar una tarjeta y no dejarse llevar únicamente por promociones temporales.

Entre las sugerencias destacan revisar el CAT, conocer todas las comisiones, leer cuidadosamente el contrato, evitar pagar solo el mínimo y mantener un nivel de deuda que sea manejable.