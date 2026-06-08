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La producción de autos en México volvió a la senda negativa, afectada principalmente por la contracción de General Motors y Nissan, las principales marcas que producen unidades en México.

En mayo la producción total se ubicó en 342,926 unidades, una caída anual de 3.70%, con retroceso en 2 de los últimos 5 meses.

La producción de autos creció más de 20% en lo que va del año

Las marcas con mayor presencia en el país son General Motors, Nissan Chrysler y Ford, al representar poco más de 60% del total, pero justo estas primeras dos marcas están enrachadas en una contracción.

El Inegi reportó que la producción de General Motors se contrajo 4.04% anual, lo que representó cuatro meses consecutivos a la baja, mientras que la de Nissan se redujo 23.57% anual, y acumula cinco meses seguidos de caídas.

Nissan enfrenta una crisis mundial que lo ha obligado a cerrar plantas alrededor del mundo, y una de ellas fue la planta de Civac en Jiutepec, Morelos a principios de este año.

Mientras tanto, la situación de General Motors podría cambiar dentro de poco, pues el Gobierno Federal firmó un acuerdo en el que la empresa producirá aproximadamente 80 mil unidades adicionales en México de aquí a 2030, con el objetivo de sustituir las importaciones de China para autos que se consumen en México.

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Pero no todo fue negativo, pues la marca Chrysler rompe la tendencia del resto del mercado, al acumular ocho meses consecutivos en el armado de autos.

El Inegi detalló que el crecimiento fue de 50.57% anual; sin embargo, el incremento no alcanzó a compensar la producción de los primeros cinco meses del año, que mostró una ligera caída de 0.9% en su comparación anual.

En mayo se exportaron 306,288 unidades, mostrando un incremento de 1.72% en comparación con el mismo mes del año pasado, sumando tres meses de incrementos.

En el acumulado de enero a mayo, las exportaciones mostraron un crecimiento de 4.01%, luego de que en el mismo periodo del año pasado se registrara una caída de 6.28%.