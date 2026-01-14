Claudia Sheinbaum confirmó alivio fiscal a las pymes de México

Desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la estrategia integral con la que su gobierno busca impulsar la reactivación económica del país. Para ello, habrá un especial foco en las pequeñas y medianas empresas (pymes) de México, las cuales recibirán alivio fiscal y blindaje social.

El planteamiento combina el fortalecimiento de la inversión privada mediante incentivos fiscales específicos con la ampliación de los programas sociales, en un esquema que apuesta por el crecimiento económico acompañado de inclusión social.

Las pymes de México recibirán apoyo del Gobierno

Conoce los detalles a continuación y ten en cuenta los beneficios que se ofrecerán durante 2026 por parte del Gobierno.

¿Qué ayuda da el Gobierno a las pymes?

La propuesta de Sheinbaum pone a la inversión estratégica como motor del desarrollo económico nacional. La mandataria indicó que el avance del Producto Interno Bruto debe traducirse en mejores condiciones de vida para la población.

Entre los principales lineamientos dirigidos al sector privado destacan:

Incentivos fiscales: reducción temporal de impuestos para empresas que apuesten por innovación tecnológica y energías limpias.

Impulso a las PyMES: financiamiento en condiciones favorables para la digitalización y modernización de pequeñas y medianas empresas, consideradas clave en la generación de empleo.

Nearshoring: fortalecimiento de infraestructura en corredores industriales para atraer inversión extranjera directa.

“La meta es que la economía avance con equidad, que el crecimiento se refleje en bienestar real para las familias. No se trata solo de crecer, sino de que ese progreso llegue a todos”, afirmó la mandataria.

Respaldo social en México

En materia social, el gobierno anunció un incremento presupuestal histórico para ampliar la cobertura y el monto de los apoyos directos, con el objetivo de reforzar el consumo interno como palanca de la actividad económica.

Entre las nuevas acciones del área de Bienestar se incluyen:

Apoyo a madres solteras: creación de un esquema de transferencias mensuales para jefas de familia en situación vulnerable. Becas universales: extensión de los apoyos educativos para estudiantes de nivel básico y medio superior de bajos recursos, con el fin de asegurar su permanencia en las aulas. Adultos mayores y personas con discapacidad: actualización de los apoyos conforme a la inflación y ampliación del número de beneficiarios.

Para obtener más información, se sugiere mantenerse atento a los canales oficiales de comunicación. Allí te mantendrás informado de las últimas novedades.