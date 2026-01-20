El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un aviso dirigido a contribuyentes mexicanos sobre los procesos de auditoría que realizará durante 2026.

Aunque la autoridad fiscal descartó auditorías masivas para este año, estableció criterios específicos de fiscalización enfocados en detectar conductas financieras irregulares y mejorar la transparencia en estos procedimientos.

La medida busca establecer condiciones equitativas para la inversión y brindar certidumbre jurídica a los contribuyentes, según informó el organismo en su comunicado del 5 de enero. El SAT dio a conocer su Plan Maestro 2026 denominado “Atención al contribuyente y fiscalización”, donde detalla las prácticas que serán objeto de revisión especial.

Cuál es el Plan Maestro 2026 del SAT

El objetivo declarado es optimizar los recursos del sistema tributario mexicano con menos auditorías pero mayor recaudación, garantizando lo que la autoridad denomina “piso parejo en el cobro de contribuciones”.

El SAT vigilará caso por caso a los contribuyentes y podrá aplicar sanciones si detecta gastos considerados “irresponsables”

Esta estrategia representa un cambio en el enfoque fiscalizador hacia acciones más selectivas y fundamentadas.

El SAT vigila: cuáles son las conductas que activarán auditorías

El SAT especificó once conductas financieras que podrían desencadenar procesos de auditoría. Entre ellas figuran:

Que celebren operaciones con factureras o nomineras

Que presenten pérdidas fiscales recurrentes

Que simulen o abusen de deducciones

Que obtengan ingresos que no son declarados

Que abusen de estímulos fiscales

Que presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden

Que importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones arancelarias

Que no paguen retenciones por sus empleados

Que realicen operaciones con paraísos fiscales

Que soliciten devoluciones improcedentes

Que paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector

Estas señales de alerta permitirán al SAT focalizar sus recursos de fiscalización.

Criterios uniformes en todo el país

El documento oficial establece que se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del SAT del país . Esta uniformidad abarcará procedimientos, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior.

La autoridad fiscal habilitó canales para presentar denuncias en caso de irregularidades. Los contribuyentes pueden enviar un correo electrónico a denuncias@sat.gob.mx o comunicarse a los números telefónicos 556272 2222 o 62722728, seleccionando la opción 8. Adicionalmente, los síndicos autorizados pueden consultar el directorio oficial en el portal gob.mx/sat para verificar información relacionada con estos procesos.