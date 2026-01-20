El Grupo Chedraui anunció una estrategia de inversión con la que busca reforzar y ampliar su presencia en México. La compañía apuesta por un modelo basado en la cercanía con el consumidor, lo que se traducirá en la apertura de 147 nuevas tiendas.

El plan de expansión también incluye a Estados Unidos, donde la cadena prevé inaugurar cinco nuevas sucursales. De esta manera, la empresa proyecta alcanzar entre 8% y 9% de participación en las ventas totales del mercado mexicano, con lo que fortalecerá su posicionamiento frente a competidores de gran escala como Oxxo y Walmart.

Por este motivo, se sugiere mantenerse al tanto de las novedades.

¿Qué se sabe de Grupo Chedraui en México?

Se contempla la apertura de los siguientes formatos:

Nueve Tiendas Chedraui, con un modelo de amplio surtido de productos.

Siete Super Chedraui, con un formato más sencillo enfocado en artículos de la canasta básica, abarrotes y productos perecederos.

Una tienda Arteli, cadena de autoservicio originaria de Tampico, Tamaulipas, cuya expansión se dio tras la adquisición de 36 sucursales en diciembre de 2022, ubicadas en Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz.

130 tiendas Supercito, un formato de minisúper diseñado para compras rápidas y necesidades diarias, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional.

La empresa destacó que este último será el eje central de su crecimiento en México. Actualmente, este formato cuenta con 33 establecimientos en el país, pero con las aperturas previstas para 2026, la cifra ascenderá a 163 tiendas.

Detalles de la expansión de Grupo Chedraui en USA

En el mercado estadounidense, planean abrir cinco nuevas unidades:

Cuatro tiendas El Súper, cadena operada por Chedraui USA que atiende principalmente a la comunidad hispana en el suroeste del país.

Una tienda Fiesta Mart, supermercado con sede en Texas adquirido por el grupo en marzo de 2018, enfocado en ofrecer productos y experiencias de compra dirigidas al público hispano. Actualmente, Fiesta Mart cuenta con 63 sucursales en Estados Unidos.

Con este plan, Grupo Chedraui busca consolidar su crecimiento tanto a nivel nacional como internacional, fortaleciendo su competitividad en el sector de autoservicio.