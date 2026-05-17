Carlos Slim ha regresado al centro de la atención económica al obtener un proyecto estratégico impulsado por el gobierno federal. Esta acción refuerza su dominio en un sector esencial para el avance y la conectividad del país. La operación implica no solo una inversión significativa, sino que también confiere el control sobre una infraestructura que resultará vital para el futuro del transporte y la logística en México. El consorcio liderado por Operadora Cicsa, empresa asociada a Grupo Carso, ha sido el adjudicatario de la licitación destinada a la construcción de los segmentos 13 y 14 del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo. El fallo que determina esta adjudicación fue emitido por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario el pasado septiembre. La obra contempla la construcción de 111 kilómetros de vías que vincularán Saltillo con Santa Catarina, una región crucial debido a su actividad industrial y su proximidad a la frontera norte. Este proyecto representa un corredor con un significativo valor estratégico para el transporte de personas y mercancías. La inversión proyectada sobrepasa los 31 mil millones de pesos, con un plazo de ejecución de 960 días naturales. Este desarrollo se posicionará como un motor de empleo y actividad económica en los años venideros. El nuevo sistema ferroviario de pasajeros es un componente esencial del plan federal para revitalizar este modo de transporte en México, orientado particularmente a áreas con significativa actividad industrial y comercial. Su finalidad es optimizar la conectividad entre ciudades y disminuir los costos logísticos. En el caso del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, el impacto será decisivo para la región norte del país, ya que une centros productivos con uno de los principales puntos de cruce comercial hacia Estados Unidos. Esto resulta en una mayor competitividad y eficiencia en la logística de bienes. Expertos enfatizan que el desarrollo ferroviario no solo facilita la movilidad, sino que también fomenta el crecimiento regional, el turismo y la integración económica entre estados estratégicos.