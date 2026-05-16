Es fundamental que conozca los detalles de esta disposición para prevenir inconvenientes con las autoridades de seguridad vial. Tenga en cuenta los requisitos necesarios para evitar la pérdida del carnet de conducir. La renovación del licencia de conducir abarca no solo la aprobación de exámenes teóricos y prácticos; también necesita de una evaluación rigurosa del estado de salud físico y mental del solicitante, con el objetivo de asegurar su aptitud psicofísica. En este sentido, el proceso exige la revisión de los antecedentes médicos de los conductores. Según los resultados obtenidos, la entidad responsable del trámite posee la facultad de rechazar la emisión del carnet de circulación. Por este motivo, se requieren chequeos médicos previos al inicio del trámite, con el propósito de evaluar las condiciones de salud de cada solicitante. Entre las problemáticas de salud más relevantes se encuentran: En México, no hay edad máxima para la obtención de una licencia de conducir. Según lo estipulado en el Artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, “todas las personas que realicen el trámite para la obtención o renovación de una licencia o permiso de conducir deben aprobar un examen de valoración integral que acredite su capacidad para conducir, además de un examen teórico y práctico que evalúe los conocimientos y habilidades pertinentes". De este modo, cualquier individuo mayor de 18 años que cumpla con los requisitos del examen teórico-práctico estará habilitado para renovar u obtener su licencia de conducir sin contratiempos.