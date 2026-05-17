El proceso de actualización de identidad en México avanza a paso firme, y una de las novedades más importantes beneficia directamente a los adultos mayores. El Registro Nacional de Población (RENAPO) habilitó una modalidad de atención preferencial que elimina la necesidad de agendar una cita en línea para quienes cuenten con credencial vigente del INAPAM. Si tienes más de 60 años, esto es exactamente lo que necesitas saber antes de salir a hacer tu trámite. El RENAPO ofrece atención sin cita previa los días lunes para los adultos mayores de 60 años que cuenten con credencial del INAPAM, en el módulo ubicado en la calle Londres, en la Zona Rosa de la Ciudad de México. Esta medida busca reducir las barreras de acceso para uno de los sectores más vulnerables, ya que muchas personas de la tercera edad enfrentan dificultades para agendar citas en línea dentro de un sistema que todavía se encuentra en fase de implementación. El único módulo confirmado donde los adultos mayores pueden acudir sin cita previa está ubicado en Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con horario de atención de 8:30 a 14:30 horas. Para que el trámite de la CUPR biométrica sea ágil y no haya contratiempos en el módulo, los adultos mayores deben presentar los siguientes documentos: Para personas mayores de edad, el trámite requiere CURP certificada, identificación oficial vigente (INE) y un correo electrónico personal activo, ya que ahí se envía el comprobante del trámite. En el caso de adultos mayores, se recomienda además llevar la credencial del INAPAM, necesaria para acceder al trámite sin cita los lunes. El registro tarda aproximadamente 20 minutos, durante los cuales se realiza la captura de datos biométricos. Sin embargo, el tiempo real puede extenderse dependiendo del número de personas que sean atendidas ese día. Durante la sesión se registran 10 huellas dactilares, el iris de ambos ojos, fotografía del rostro y firma digital. Todos estos elementos quedan asociados automáticamente a la CURP del ciudadano dentro de la base de datos del Registro Nacional de Población. La CURP biométrica se entrega en formato digital. Una vez concluido el registro y validados los datos, el titular recibe un acuse de recibo en el correo electrónico proporcionado durante el trámite, por lo que es importante verificar que la cuenta esté activa.