El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) propone una alternativa de financiamiento destinada a aquellos que perciben ingresos adicionales además de su salario base. Este esquema de crédito coparticipado, concebido en colaboración con entidades financieras, permite a trabajadores que reciben propinas, comisiones u otros ingresos complementarios acceder a montos de hasta 660,375.55 para la adquisición de una vivienda. Durante años, innumerables trabajadores se percataron de que sus ingresos reales superaban significativamente sus salarios registrados; sin embargo, al momento de solicitar un crédito, únicamente se considerados los montos reflejados en la nómina. Esto dejaba a meseros, bartenders, repartidores, vendedores comisionistas y otros profesionales en una situación desfavorable, excluidos del mercado inmobiliario, debido a que sus ingresos principales derivan de propinas o comisiones. El Crédito Cofinavit transforma esta circunstancia. La entidad financiera asociada evalúa y autentica estos ingresos complementarios a través de comprobantes, estados de cuenta bancarios o declaraciones fiscales, lo que permite que el esfuerzo cotidiano de los trabajadores se traduzca en un monto de crédito más elevado. El crédito hipotecario es un producto orientado a derechohabientes que cuenten con un ingreso mensual inferior a 13,413.88 pesos y que posean una relación laboral activa. Los requisitos esenciales incluyen el registro en una Afore con datos biométricos actualizados, la autorización para la consulta al Buró de Crédito y la condición de no tener un crédito activo para vivienda. Adicionalmente, aquellos trabajadores que al momento de la contratación perciban hasta 9,630.48 pesos mensuales están exentos del pago de gastos de titulación, lo que implica una notable disminución en los costos iniciales del proceso. Una de las ventajas más destacadas de este esquema es la posibilidad de solicitarlo de manera conyugal, siempre que ambos solicitantes realicen aportaciones al Infonavit, lo que permite un aumento considerable en el monto del financiamiento. Este beneficio se complementa con una medida implementada para los créditos que se contraten a partir del 1 de mayo de 2024: la eliminación total de la cuota de administración, en consonancia con la política institucional de “primero los trabajadores”. Esta disposición resulta en un ahorro significativo a lo largo de la vida del crédito. Una innovación significativa es la oportunidad de obtener créditos adicionales tras la cancelación del primero. Los derechohabientes pueden solicitar nuevos financiamientos para adquirir otra propiedad, comprar terreno, construir, remodelar o incluso liquidar un crédito hipotecario con otra entidad financiera. El único requisito consiste en que el crédito previo no haya tenido incumplimientos ni haya recibido asistencia para cubrir deudas a través de programas de quebranto del Instituto. El esquema permite seleccionar el plazo del crédito desde uno hasta 30 años, con la única limitación de que la suma de la edad del solicitante más el plazo no debe sobrepasar 70 años en hombres y 75 años en mujeres. Esta flexibilidad facilita la adecuación del monto de las mensualidades según la capacidad de pago de cada trabajador. Para trabajadores con ingresos variables como meseros, repartidores, vendedores comisionistas o personal de servicios que reciben propinas, este crédito representa una oportunidad real de acceder a patrimonio propio, aprovechando su capacidad de pago total y no solo el salario base registrado. El programa incluye beneficios adicionales como “Hogar a tu Medida”, un apoyo gratuito para adecuar la vivienda cuando el titular o un familiar tenga alguna discapacidad. También existe la opción de “Equipa tu Casa” para complementar la compra con recursos para equipamiento del hogar. El proceso de solicitud inicia en Mi Cuenta Infonavit, donde los trabajadores pueden consultar su precalificación, el monto disponible y los puntos acumulados. La documentación requerida incluye acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, estado de cuenta bancario y el avalúo de la vivienda, entre otros. Es obligatorio completar el curso “Saber más para decidir mejor” antes de formalizar el crédito. Para más información, puedes ingresar en el portal oficial: Quiero comprar | Infonavit