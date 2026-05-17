Las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han subrayado que la presentación exclusiva de la “visa láser” fuera de las zonas fronterizas habilitadas es considerada como documentación inadecuada, lo que imposibilita de manera categórica el acceso. Si bien la Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card) ha sido, durante años, un documento confiable para numerosos mexicanos que visitan Estados Unidos, existe una limitante que muchos viajeros ignoran y que puede ocasionar un rechazo automático en los puntos de ingreso. Conforme al portal oficial, no se considera aceptada como documento único en vuelos o vías marítimas comerciales. De acuerdo con las regulaciones de CBP, los ciudadanos mexicanos que deseen abordar vuelos con destino a Estados Unidos deben presentar de forma obligatoria un pasaporte mexicano válido, acompañado por una visa americana. Intentar ingresar a Estados Unidos por vía aérea con solo la Tarjeta de Cruce Fronterizo llevará al rechazo automático del ingreso, sin importar el destino final en el país. Esta norma es aplicable a todos los aeropuertos estadounidenses, sin excepciones, incluso si el destino está dentro de la zona fronteriza permitida. De igual forma, para aquellos viajes en cruceros, barcos comerciales o ferries que no sean embarcaciones de placer que se originen directamente de México, la BCC deberá ir acompañada de un pasaporte válido. La credencial únicamente es válida de forma independiente para cruces terrestres desde México. Las zonas fronterizas constituyen áreas geográficas definidas en las cuales los poseedores de la BCC pueden permanecer hasta por 30 días al ingresar por tierra o mar desde México. Dichas zonas comprenden: Si un viajero mexicano presenta únicamente la BCC e intenta acceder a ciudades o estados fuera de estas zonas fronterizas (como Los Ángeles, Phoenix, Dallas, San Antonio, Albuquerque o cualquier otro destino en el interior del país), se le denegará el ingreso de forma automática. Los oficiales de CBP están autorizados a rechazar el acceso si determinan que el destino declarado supera los límites geográficos permitidos por este documento. Es fundamental verificar la vigencia de ambos documentos antes de viajar: la BCC típicamente tiene una validez de 10 años desde su emisión, mientras que el pasaporte mexicano debe estar vigente durante toda la estadía planeada. Cuando se presenta el pasaporte junto con la BCC, esta última funciona efectivamente como una visa tipo B, eliminando las restricciones geográficas y temporales de la zona fronteriza. En este escenario, el viajero puede permanecer en Estados Unidos según los términos que establezca el oficial de CBP al momento del ingreso, generalmente hasta 180 días para turismo. Para acceder a cualquier región de Estados Unidos sin restricciones geográficas, los ciudadanos mexicanos deben presentar un pasaporte mexicano válido junto con la BCC o alternativamente un pasaporte válido con una visa de turista B1/B2. Esta combinación de documentos habilita el ingreso por cualquier medio de transporte (terrestre, aéreo o marítimo) y permite viajar a cualquier estado o ciudad.