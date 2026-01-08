Conocer cómo funciona este beneficio y cuándo corresponde exigirlo puede marcar la diferencia entre recibir el salario completo o perder un ingreso adicional que está respaldado por la ley.

Trabajar en domingo no es solo una cuestión de horario, también implica un derecho que muchas personas pasan por alto. La ley laboral establece una prestación específica que debe pagarse de forma obligatoria, pero que no siempre se refleja en la nómina.

Conocer cómo funciona este beneficio y cuándo corresponde exigirlo puede marcar la diferencia entre recibir el salario completo o perder un ingreso adicional que está respaldado por la ley.

Qué prestación pueden reclamar quienes trabajan en domingo

La prima dominical es un derecho laboral que corresponde a las personas trabajadoras que prestan sus servicios en domingo. Por ley, este pago debe ser de al menos 25% adicional sobre el salario diario.

Conocer cómo funciona este beneficio y cuándo corresponde exigirlo puede marcar la diferencia entre recibir el salario completo o perder un ingreso adicional que está respaldado por la ley.

Este beneficio aplica sin importar si el trabajo dominical es ocasional o permanente. No depende del puesto, del tipo de contrato ni de la empresa, ya que está establecido en la legislación laboral vigente.

Además, la prima dominical no es un bono opcional ni un incentivo del empleador. Debe pagarse obligatoriamente y aparecer de forma clara en el recibo de nómina.

Cuánto deben pagarte en 2026 si trabajas en domingo

Con el salario diario mínimo general 2026 de $315.04, la prima dominical equivale a $78.76, que corresponde al 25% adicional. En total, trabajar un domingo implica un pago mínimo de $393.80.

En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario diario mínimo es de $440.87, la prima dominical asciende a $110.22. Así, el monto total a recibir por ese día es de $551.09

Estos montos representan el mínimo legal. Si el contrato colectivo o individual establece condiciones mejores, el pago puede ser mayor, pero nunca inferior a lo marcado por la ley.

Cómo exigir este derecho y a dónde acudir si no se paga