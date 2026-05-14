Los miles de millones de euros que mueve el sector Defensa tanto en España como en Europa, y que tan buenos dividendos proporcionó a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), entre otras compañías de la industria, atraen a otras empresas que si bien no pertenecen, al menos en forma directa al sector, sí tienen puntos en común. Es el caso de fabricantes de componentes para automóviles o de firmas cuyo cure business es la telefonía móvil y servicios digitales. En el primer grupo encontramos a empresas de enorme peso como Antolín, Ficosa, Tekcnia, Cie Automotive, Valeo y Bosch, socios de referencia Sernauto. Estas sociedades, bajo el paraguas de la patronal, anunciaron la creación de un Hub Defensa-Automoción para analizar posibles oportunidades de negocios en ese nuevo nicho mercado. En cuanto a los operados móviles, Masorange también se apuntó a esta carrera y junto a Orange Cyberdefense creó Orange Cyberdefense España. Estos movimientos se entienden con los gastos en defensa que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez está llevando a cabo. España aumentó un 50% su gasto militar, llegando a los 34.265 millones de euros, de acuerdo al informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). Mientras los países europeos miembros de la Alianza Atlántica aumentaron la inversión en Europa un 14%, hasta los 736.000 millones. La menor producción de vehículos no solo afecta a las terminales, sino también a todo el eco sistema que se mueve alrededor de las marcas, como los fabricantes de componentes para automóviles o “industria auxiliar”, como se la suele denominar. Las empresas que la componen observaron las sinergias que comparten con sector de la Defensa. Y se lanzaron a por ella. Así, y con este contexto como fondo, la Asociación Española de Proveedores de Automoción, Sernauto, puso en marcha el nuevo Hub Defensa-Automoción, una iniciativa estratégica destinada a generar conexiones entre la industria de proveedores de automoción y el sector de Defensa. La industria de proveedores de automoción vende su proyecto alegando que cuenta con avanzadas capacidades industriales, tecnológicas y de innovación que pueden aportar un gran valor a sectores estratégicos como el de Defensa. Como las tecnologías vinculadas a la electrificación, electrónica de potencia, digitalización, conectividad, sensórica, sistemas de percepción y monitorización del entorno de la cabina, materiales avanzados o fabricación inteligente. “Estas tecnologías representan un claro ejemplo de capacidades duales ya desarrolladas y transferibles entre ambos entornos industriales”, afirma la patronal. Asimismo, el Hub facilitará encuentros y contacto directo entre empresas y actores clave del sector de Defensa para conocer de primera mano sus necesidades, procesos y condiciones de trabajo, favoreciendo así el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y colaboración tecnológica. Ya año pasado, comenzaron los contactos entre el Ministerio de Industria y Turismo y empresas asociadas a Sernauto con el fin de evaluar distintas fórmulas de colaboración teniendo en cuenta sus capacidades industriales para futuros programas de uso militar. Además de explorar un camino para aliviar la carga de pedidos a la que están haciendo frente las compañías de Defensa, que llegan, incluso en algunos casos, a amenazar con retrasos en las entregas. En esta línea de acercamiento de las oportunidades que brinda el campo de la Defensa, el 18 y 19 de marzo Sernauto intervino en las Jornadas de Demostración Tecnológica BACSI 2026, la feria profesional sobre ‘Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente’ organizada por el Ejército del Aire, la Universidad Politécnica de Madrid, el Colegio de Ingenieros y las principales compañías del sector, como Indra, Airbus e IPT Aero. La patronal acudió al encuentro con el objetivo de dar visibilidad al potencial tecnológico y productivo de los proveedores españoles de automoción, mostrando su capacidad de contribución al ámbito de la Defensa y su disposición como partner industrial en futuros proyectos. Así lo dejó claro Cristina San Martín, directora de Coordinación, Proyectos y Servicios de Sernauto cuando declaró que “la industria de proveedores de automoción se caracteriza por una sólida experiencia en cadenas de suministro complejas y cuenta con avanzadas capacidades industriales, tecnológicas y de innovación que pueden ser de gran valor para sectores en Defensa”. Orange Cyberdefense, líder europeo en servicios de ciberseguridad, y MasOrange, operador líder en España por número de clientes, anunciaron el lanzamiento de Orange Cyberdefense España (OCE), empresa que tiene como objetivo convertirse en el socio de referencia en seguridad digital avanzada para empresas, administraciones públicas y clientes particulares del mercado español. Masorange asegura que con Orange Cyberdefense España organizaciones públicas y privadas podrán beneficiarse de la experiencia, capacidades tecnológicas y conocimiento operativo de un líder internacional en ciberseguridad. Los equipos de Orange Cyberdefense España estarán inicialmente ubicados en Madrid y Barcelona, y la entidad contará con un Centro de Seguridad (CyberSOC) local para estar cerca de los clientes y garantizar una vigilancia continua y una respuesta rápida a incidentes digitales. Además, Orange Cyberdefense España prevé inicialmente la contratación de 100 expertos en ciberseguridad con perspectivas de crecimiento y colaborará con otras empresas españolas del ecosistema digital español. Con el lanzamiento de la filial española, el grupo, que en 2025 facturó 1300 millones de euros en todo el mundo, con un aumento interanual del 7,5%, prevé alcanzar los 2000 millones de ingresos en 2030. El mercado español de ciberseguridad se eleva a unos 2300 millones de euros anuales, pero está muy fragmentado en cuanto a proveedores, de forma que hay pocos grupos que superen el 1% de cuota. De esta forma, OCE aspira a tener entre el 1% y el 5% de cuota en España y convertirse a finales de década en uno de los tres primeros proveedores del sector en el mercado español.