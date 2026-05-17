El sector retail en México se encuentra en medio de una transformación sigilosa. Las grandes cadenas que durante años dominaron los centros comerciales ahora se enfrentan a un nuevo desafío: la falta de espacio disponible para establecer más tiendas departamentales de gran tamaño. En este contexto, Liverpool se erige como la más relevante. A pesar de esta nueva limitación, la empresa ha decidido rediseñar su estrategia y adoptar un modelo más ágil y próximo al consumidor. Con tal decisión, Liverpool se aleja de la dependencia de las grandes superficies para centrarse en un formato que promete ser rentable, incluso en las áreas del país que presentan mayor saturación. El formato de las tiendas Liverpool Express se caracteriza por ocupar entre 100 y 300 metros cuadrados, dimensión considerablemente menor comparada con las sucursales tradicionales. Esta particularidad les permite establecerse en zonas céntricas, corredores urbanos y espacios comerciales reducidos. Liverpool Express es el nombre que designa el cambio que transformará la forma en que los mexicanos realizan sus compras. Este modelo de operación, cuya implementación se remonta a 2023, se presenta actualmente como un elemento esencial en el crecimiento de la empresa. Su éxito radica en una sinergia entre tecnología, practicidad y una experiencia de compra innovadora. Entre los propósitos por los cuales se ha apostado a esta nueva estrategia comercial, se destaca la búsqueda por mantener la cercanía con los consumidores en lugares donde ya no hay espacio en blanco para abrir tiendas grandes. Este modelo implica menores costos operativos, tanto en inversión como en personal. El director general de Liverpool, Enrique Güijosa, ha afirmado que estos son “formatos mucho más pequeños, todos en renta, que requieren poca inversión y escaso personal para su operación”. Para 2025, la empresa proyecta destinar entre 10,000 y 11,000 millones de pesos, de los cuales una parte considerativa se asignará a la expansión del modelo Express, con 20 a 25 nuevas aperturas previstas para el año. Adicionalmente, la empresa contempla reabrir una tienda tradicional, reconvertir otra al formato suburbano y sumar tres nuevas tiendas Suburbia. Durante el tercer trimestre de 2025, la compañía inauguró siete nuevas tiendas Express, alcanzando un total de 59 unidades. En ese mismo periodo, la inversión —incluidos los fideicomisos inmobiliarios— ascendió a 6,659 millones de pesos, lo que pone de manifiesto la importancia otorgada a este formato en el marco del plan de expansión nacional.