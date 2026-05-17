¿Por qué dos personas ante la misma situación toman decisiones completamente opuestas y ambas creen estar siendo racionales? La neurociencia tiene una respuesta: no es cuestión de inteligencia, sino de qué tipo de mente tiene cada uno. El modelo más influyente para explicarlo fue desarrollado por Ned Herrmann, científico que propuso dividir el cerebro en cuatro estilos de pensamiento dominantes según qué zonas se activan con más frecuencia. Es una metáfora útil, no una ley biológica —el cerebro es mucho más complejo y este modelo no está 100% comprobado— pero sigue siendo ampliamente aplicada en neurociencia cognitiva, educación y psicología organizacional. La mente analítica piensa en datos, hechos y lógica. Evalúa antes de opinar, desconfía de lo que no puede medir y tiende a ser crítica. Cuando tiene que decidir, pesa evidencia y busca la solución más eficiente. Su trampa: puede bloquearse si no tiene suficiente información. La mente procedimental es organizada y metódica. Necesita estructura y previsibilidad, no le gusta improvisar. Decide paso a paso, siguiendo rutinas establecidas. Rara vez actúa de forma impulsiva. Su trampa: le cuesta adaptarse cuando el plan falla. La mente empática es la más emocional e interpersonal. Prioriza las relaciones y el bienestar del grupo por encima de los resultados. Decide según cómo afectará a las personas involucradas. Una investigación de la Universidad Case Western Reserve encontró que las redes cerebrales empáticas y analíticas tienden a inhibirse mutuamente: cuando una se activa, la otra reduce su actividad. Su trampa: evita el conflicto, aunque sea necesario. La mente creativa es visual, holística y orientada al futuro. Conecta ideas que aparentemente no tienen relación y tiene alta tolerancia al riesgo. Decide por intuición y entusiasmo, sin necesitar todos los datos. Su trampa: puede perder de vista la viabilidad práctica. Nadie tiene un solo tipo de mente puro: todos usamos los cuatro estilos, pero con distinta intensidad. La clave es identificar cuál o cuáles dominan tu forma de procesar el mundo. Hay tres formas concretas de hacerlo: Aun así, especialistas en neurociencia aclaran que este modelo no debe interpretarse como una división literal del cerebro ni como una clasificación científica definitiva de las personas. Se trata más bien de una herramienta teórica para entender tendencias cognitivas y estilos de pensamiento, ya que el cerebro humano funciona mediante redes mucho más complejas e interconectadas.