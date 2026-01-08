En esta noticia
Los retiros y depósitos de grandes cantidades de efectivo en México están por cambiar. A partir de julio de 2026, todos los bancos del país podrán exigir nuevos requisitos a los clientes antes de autorizar este tipo de operaciones.
La medida apunta a reforzar los controles de seguridad y prevenir operaciones irregulares, pero también obligará a los usuarios a prepararse con anticipación para evitar rechazos o demoras en ventanilla.
Qué nuevo requisito exigirán las operaciones bancarias
A partir del 1 de julio de 2026, los bancos podrán solicitar identificación oficial vigente para autorizar depósitos o retiros en efectivo que superen los 140 mil pesos. Esta verificación será obligatoria en operaciones realizadas en ventanilla.
Además del documento de identidad, las instituciones podrán requerir datos biométricos, como huella digital o reconocimiento facial, siempre que el banco cuente con esa tecnología. El objetivo es confirmar que la persona que realiza la operación sea realmente el titular o esté debidamente autorizada.
Si el cliente no presenta la documentación solicitada, el banco podrá rechazar la transacción, sin que ello implique una sanción automática. Se trata de un filtro preventivo para operaciones de alto monto.
Este requisito no sustituye otras medidas de seguridad ya vigentes y no aplica a transferencias electrónicas ni a movimientos menores al umbral establecido.
Por qué los bancos implementan este control y qué buscan evitar
La medida apunta a reforzar la prevención de fraudes, suplantación de identidad y lavado de dinero, ya que las operaciones con grandes sumas de efectivo representan un foco de riesgo para el sistema financiero. La identificación y los datos biométricos permiten un mejor control y seguimiento de estos movimientos sensibles.
Además, el cambio alinea a México con estándares internacionales de control financiero y, de manera indirecta, fomenta el uso de medios electrónicos de pago, que ofrecen mayor trazabilidad y seguridad.
Cómo prepararte para evitar problemas al retirar o depositar grandes sumas
- Verificar que la identificación oficial esté vigente y llevarla al banco si se planea un retiro o depósito de alto monto.
- Mantener los datos personales actualizados en la institución financiera para evitar demoras o rechazos en la operación.
- Avisar con anticipación al banco si se realizará un movimiento importante, lo que puede agilizar el trámite en sucursal.
- Considerar alternativas como transferencias electrónicas, que permiten mover grandes sumas con mayor rapidez y seguridad.