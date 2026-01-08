Cambios en las operaciones bancarias que te bloquearán tu dinero: BBVA México, Banco Azteca, Santander, Banamex y otros bancos aplicarán este requisito.

Los retiros y depósitos de grandes cantidades de efectivo en México están por cambiar. A partir de julio de 2026, todos los bancos del país podrán exigir nuevos requisitos a los clientes antes de autorizar este tipo de operaciones.

La medida apunta a reforzar los controles de seguridad y prevenir operaciones irregulares , pero también obligará a los usuarios a prepararse con anticipación para evitar rechazos o demoras en ventanilla.

Qué nuevo requisito exigirán las operaciones bancarias

A partir del 1 de julio de 2026, los bancos podrán solicitar identificación oficial vigente para autorizar depósitos o retiros en efectivo que superen los 140 mil pesos. Esta verificación será obligatoria en operaciones realizadas en ventanilla.

Un nuevo criterio comenzará a aplicarse en las operaciones bancarias de alto monto y marcará un ajuste en los controles que deberán cumplirse a partir de 2026.

Además del documento de identidad, las instituciones podrán requerir datos biométricos, como huella digital o reconocimiento facial, siempre que el banco cuente con esa tecnología. El objetivo es confirmar que la persona que realiza la operación sea realmente el titular o esté debidamente autorizada.

Si el cliente no presenta la documentación solicitada, el banco podrá rechazar la transacción, sin que ello implique una sanción automática . Se trata de un filtro preventivo para operaciones de alto monto.

Este requisito no sustituye otras medidas de seguridad ya vigentes y no aplica a transferencias electrónicas ni a movimientos menores al umbral establecido.

Por qué los bancos implementan este control y qué buscan evitar

La medida apunta a reforzar la prevención de fraudes, suplantación de identidad y lavado de dinero , ya que las operaciones con grandes sumas de efectivo representan un foco de riesgo para el sistema financiero. La identificación y los datos biométricos permiten un mejor control y seguimiento de estos movimientos sensibles.

Además, el cambio alinea a México con estándares internacionales de control financiero y, de manera indirecta, fomenta el uso de medios electrónicos de pago, que ofrecen mayor trazabilidad y seguridad.

Cómo prepararte para evitar problemas al retirar o depositar grandes sumas