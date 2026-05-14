En el ámbito empresarial de México, existen apellidos que representan el éxito y la riqueza: los Salinas Pliego, Slim y Larrea son ejemplos notables. No obstante, hay un potente clan familiar que, operando con un perfil mediático más reservado, ha logrado acumular una de las fortunas más impactantes de América Latina. Este grupo es propietario de una de las cadenas de tiendas departamentales más reconocibles del país. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la familia posee una fortuna considerable dentro de su patrimonio, posicionándolos en la cúspide de la élite empresarial. El imperio en cuestión pertenece a la familia Coppel. Se debe hacer mención de los cinco hermanos Coppel Luken: Enrique, Rubén, Alberto, José y Agustín. Aunque no suelen aparecer frecuentemente en los medios internacionales, la fortuna conjunta de estos hermanos alcanza la asombrosa suma de u$s 43.200 millones. Al evaluar la riqueza administrada por la familia, en lugar de sus integrantes por separado, su influencia financiera puede competir directamente con las fortunas más significativas del continente. La eficacia de su modelo empresarial, centrado en el crédito al consumo y el comercio masivo, ha posicionado su apellido como un símbolo de venta en México. El liderazgo actual recae principalmente en Agustín Coppel Luken, quien desempeña el cargo de presidente y director general, manteniendo la visión empresarial establecida por su padre, Enrique Coppel Tamayo. Esto los consolida como los “multimillonarios silenciosos” de México. Lo que distingue a este caso es la distribución equitativa de la riqueza entre los herederos del imperio comercial. Según los datos financieros más recientes, cada uno de los hermanos posee una fortuna individual estimada en u$s 7.200 millones. Este nivel de riqueza individual los colocaría cómodamente por encima de muchos empresarios que sí figuran en listas de prestigio global. Si bien el capital de los Coppel se diluye técnicamente entre los cinco hermanos, el control corporativo permanece sólido. El origen de este capital proviene de Grupo Coppel, una empresa que nació en Sinaloa y que ha logrado permear en la clase media y popular de México como pocas marcas.