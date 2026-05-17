Miles de personas buscan cada año una forma de vivir legalmente en Estados Unidos. Mientras la mayoría se concentra en las visas tradicionales, existe un permiso migratorio mucho más exclusivo que permanece fuera del radar de casi todos. Se trata de una categoría reservada únicamente para perfiles muy específicos y que, en ciertos casos, incluso permite evitar algunos de los obstáculos habituales del sistema migratorio estadounidense. Por eso, muchos la consideran una de las vías más privilegiadas para obtener residencia permanente. Aunque no es nueva, la visa volvió a despertar interés porque puede abrirle la puerta a extranjeros con trayectorias poco comunes, reconocimiento internacional o posiciones estratégicas dentro de empresas globales. El detalle es que muy pocos logran cumplir con las exigencias. La conocida Visa Einstein corresponde a la categoría EB-1, considerada una de las formas más prestigiosas de obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Este permiso está destinado a extranjeros con habilidades extraordinarias o reconocimiento sostenido a nivel internacional en áreas específicas. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), pueden aplicar personas vinculadas a: También contempla perfiles académicos y ejecutivos de empresas multinacionales. El nombre “Visa Einstein” no es oficial, pero se popularizó como una referencia al físico Albert Einstein, quien emigró a Estados Unidos tras abandonar Alemania durante el ascenso del nazismo. La visa EB-1 contempla tres grandes categorías de solicitantes y cada una posee condiciones particulares. Entre las pruebas aceptadas aparecen: En algunos casos, esta categoría ni siquiera exige contar con una oferta laboral en Estados Unidos. Los requisitos incluyen: Además, deben presentar publicaciones, investigaciones o aportes relevantes dentro de su campo. Para aplicar, se debe demostrar: El trámite comienza mediante el Formulario I-140, conocido como Petición para Trabajador Extranjero. Dependiendo de la categoría, la solicitud puede ser iniciada por el propio extranjero o por un empleador estadounidense. En el caso de talentos extraordinarios, el solicitante puede avanzar por cuenta propia. Para profesores, investigadores y ejecutivos, la empresa o institución debe respaldar el trámite. Además, el empleador tiene que demostrar capacidad económica mediante documentos como: