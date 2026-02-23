El Banco de México (Banxico) emitió un recordatorio contundente para 2026: devolver a la circulación un billete falso, aun cuando la persona haya sido víctima de uno, es un delito federal grave. Lo que muchos ciudadanos consideran una salida rápida para recuperar el dinero perdido, las autoridades lo persiguen con todo el peso de la ley. Quienes intenten usar dinero falsificado de forma intencional pueden enfrentar penas de entre 5 y 12 años de prisión. El instinto de “pasarlo” rápidamente en el mercado o el transporte público convierte a quien lo hace en parte de la cadena del delito, independientemente de cómo llegó el billete a sus manos. Ante cualquier sospecha, Banxico recomienda acudir directamente a una sucursal bancaria. El cajero retendrá la pieza y entregará a cambio un recibo detallado, para luego enviarla a análisis sin ningún costo para el usuario. El Banco de México es la única institución facultada en el país para determinar si un billete o moneda es auténtico. Si se confirma que es falso, la pieza se retira definitivamente del mercado para evitar que afecte a más personas. Para no ser víctima de este tipo de engaños, Banxico sugiere aplicar la técnica preventiva “toca, mira y gira”: Reconocer estos elementos de seguridad toma apenas unos segundos y es la principal herramienta para proteger el dinero en efectivo cotidiano. Banxico subraya que verificar el cambio al momento de recibirlo es el primer paso para no verse involucrado, de forma voluntaria o no, en un delito federal. Ante el riesgo constante que representa el dinero falso en el comercio diario, la autoridad monetaria es clara: la mejor forma de evitar consecuencias legales es no intentar recuperar el valor del billete apócrifo por cuenta propia, sino seguir el procedimiento oficial y dejar que las instituciones actúen.