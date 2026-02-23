Este lunes 23 de febrero las autoridades de BBVA han confirmado a través de redes sociales el cierre masivo de las sucursales de Jalisco, en medio del escenario de aaos y violencia en varios estados de México tras la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo, en Puerto Vallarta. “Con el fin de salvaguardar la seguridad de nuestro personal y de nuestros clientes, el día de mañana lunes 23 de febrero permanecerán cerradas todas nuestras sucursales en el estado de Jalisco, indicaron mediante un comunicado oficial compartido en X. Así mismo, anticiparon que evalúan el “el cierre de sucursales en algunas otras localidades”, en cuyo caso será informdo por la misma vía. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Oseguera alias El Mencho, uno de los capos más buscados por EE.UU., fue abatido este domingo durante un operativo con fuerzas federales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que “el día de hoy” se registra “más tranquilidad” tras los hechos violentos registrados en gran parte del país, luego de la muerte en un operativo militar de ‘El Mencho’. “El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La reacción de Sheinbaum ocurre luego de la violencia de ayer con bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados, lo que obligó a activar un esquema extraordinario de seguridad con participación de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y autoridades estatales, particularmente en Jalisco y estados aledañas. Los hechos violentos llevaron también a cancelar vuelos, especialmente en Jalisco, además de que en al menos 16 estados se reportaron bloqueos y disturbios, incluyendo en Puebla, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La mandataria explicó que, tras el operativo realizado el domingo, el Gobierno federal instaló un centro de mando nacional para coordinar acciones de seguridad con autoridades estatales. “Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional en donde está el secretario, están los tres secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados”, indicó. Sheinbaum detalló que dicho centro fue activado inmediatamente después de los hechos violentos y agradeció la colaboración de los gobiernos estatales “todos estuvieron en coordinación con mucha información”. Con información de EFE