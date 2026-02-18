El Banco de México (BANXICO) ha utilizado sus canales oficiales de comunicación para aclarar algunas dudas y consultas en torno a una de las piezas conmemorativas más reconocidas del territorio azteca. Aunque su apariencia recuerda a un billete, las autoridades aclararon que no puede utilizarse como dinero. El anuncio encendió consultas sobre su uso, disponibilidad y validez. El ejemplar fue presentado como parte de una celebración institucional y no como un medio de pago. Su diseño incluye elementos históricos y simbólicos, lo que provocó confusión entre quienes pensaron que podría circular como efectivo. Sin embargo, el Banco Central fue claro sobre su función. Lejos de tratarse de una nueva emisión monetaria, la pieza pertenece al ámbito numismático. Esto significa que tiene valor histórico y conmemorativo, pero no poder liberatorio. La aclaración oficial busca evitar fraudes, malentendidos y rechazos en operaciones comerciales. El espécimen conmemorativo del centenario del Banxico, que tiene entre sus características más visibles un número 100, fue emitido por la entidad monetaria para celebrar sus 100 años, aunque no es un billete de curso legal. La institución confirmó que no estará disponible en cajeros automáticos ni en sucursales bancarias, y que ningún comercio está obligado a aceptarlo. Se trata de una pieza numismática, diseñada para conmemorar el aniversario número 100 del Banco Central. Por lo tanto, no puede utilizarse para comprar, pagar servicios ni realizar transacciones. Su función es histórica, simbólica y coleccionable. El diseño del anverso muestra la fachada del edificio principal del Banco de México, junto con su misión, visión y valores. También incluye las esculturas del Trabajo y la Abundancia, obra del artista Manuel Centurión, además de nombres y firmas de directores y gobernadores de la institución. Estos elementos buscan representar solidez, orden institucional y continuidad histórica. El ejemplar también incorpora un hilo de seguridad con el número 100 y el monograma oficial del Banco Central. El reverso del ejemplar presenta un diseño vertical enfocado en el presente y el futuro del Banco Central. En el centro aparece la puerta abierta de la bóveda principal, símbolo de transparencia y vínculo con la sociedad. También se observan billetes, monedas y circuitos que representan innovación en medios de pago. En la parte superior figura un sol inspirado en un diseño del artista Fermín Revueltas, retomado posteriormente en el Museo Banco de México. El reverso incluye además un mapa de México, elementos arquitectónicos del edificio principal y el logotipo del centenario. Características clave del ejemplar conmemorativo: El Banxico reiteró que cualquier ejemplar de este tipo no tiene valor como dinero, por lo que su uso se limita al ámbito conmemorativo y coleccionable. La institución pidió a la población no confundirlo con billetes oficiales en circulación.