Citi anunció un acuerdo en el que pactó la venta de 24% de las acciones de Banamex a aseguradoras y fondos de inversión. El banco estadounidense mencionó que los compradores se han comprometido a adquirir en total aproximadamente 499 millones de acciones ordinarias de Banamex, a un precio fijo de MXN $43 mil millones o u$s2.5 mil millones. A la firma del convenio, esto implica un precio a valor en libros bajo criterios contables mexicanos de 0.85 veces y un precio a valor tangible en libros de 1.01 veces bajo normas contables mexicanas, sujeto a ajustes de precio de compra habituales. Las participaciones accionarias de cada inversionista han sido limitadas a un máximo del 4.9% y los compradores de estas participaciones accionarias incluyen a inversionistas institucionales como General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA). Citi señaló que estas operaciones se suman al cierre exitoso en diciembre de 2025 de la inversión de capital del 25% del accionista de referencia de Banamex, el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, actual presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y su mayor accionista privado individual, quien participó activamente en el proceso de selección y estará involucrado en la integración de los nuevos inversionistas minoritarios a Banamex. Al cierre de todas las adquisiciones comprometidas, Citi habrá vendido el 49% de Banamex. Con esta desinversión acelerada de Banamex, Citi no prevé ventas adicionales en 2026, lo que permite a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor. “Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex”, dijo Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional. “Su inversión es un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento. El compromiso de estos inversionistas consolida la posición fundamental de Banamex dentro del sistema bancario mexicano”, añadió. Por su parte, Banamex dijo que estas operaciones son otra muestra de confianza en la estrategia, el dinamismo y el liderazgo directivo de Banamex para convertirse en un grupo financiero de excelencia centrado en el cliente, que incremente su participación y se consolide aún más como pilar de desarrollo de México. “Cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial propuesta (“OPI”) de Banamex y cualquier venta privada adicional continuarán guiándose por varios factores, incluyendo consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias”, añadió. Citi señaló en su comunicado que la venta de Banamex se mantiene como una prioridad estratégica.