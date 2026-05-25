Arracadas Jerezanas Gol de Plata, una de las dos artesanías ganadoras del concurso.

Banamex, a través de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, entregó premios a las piezas ganadoras de la Copa de Arte Popular Banamex, un concurso que une el talento artesanal con la pasión por el futbol.

La convocatoria incluyó 877 piezas creadas por 471 artesanas y 496 artesanos que enviaron piezas de 29 estados de la República Mexicana.

El objetivo del concurso fue convocar a artesanas y artesanos a crear piezas inspiradas en el futbol, generando un diálogo entre las tradiciones y uno de los deportes más grandes a nivel mundial.

El patrimonio eligió 38 piezas merecedoras de un premio o mención honorífica, con una bolsa que ascendió a un total de MXN $1,980,000, incluyendo dos galardones principales.

El Galardón Banamex fue otorgado a Jesús Buendía Reynoso y Marlene Pérez Valverde de Chimalhuacán, Estado de México, por su obra Hilos de gloria: bordando nuestra pasión, un traje de charro para carnaval elaborado con bordado de punta artesanal.

Hilos de Gloria, un traje de charro bordado como artesanía que une la tradición mexicana con el Mundial de Futbol. Cortesía Banamex

Por otro lado, el Premio Joven Banamex fue para Brayan Hernández Hurtado, de Jerez, Zacatecas, por sus Arracadas Jerezanas Gol de Plata, realizadas en filigrana de plata mediante técnicas tradicionales.

Las obras participantes destacaron por su diversidad de materiales, técnicas y enfoques, así como por su profunda vinculación con la identidad comunitaria.

Los participantes presentaron artesanías en barro, madera, fibras vegetales, textiles, metales, piedra, cartonería, orfebrería, plumaria, chaquira, papel amate, cera, miniatura y muchas otras técnicas.

Las piezas ganadoras y una selección de obras participantes de la Copa de Arte Popular Banamex se integrarán a tres exposiciones simultáneas en el Palacio de Cultura Banamex - Palacio de Iturbide (Ciudad de México) del 23 de mayo al 13 de septiembre de 2026; el Museo Regional de la Cerámica (Tlaquepaque, Jalisco) del 31 de mayo al 4 de septiembre de 2026; y el Museo del Noreste (Monterrey, Nuevo León) del 9 de junio al 9 de agosto de 2026.