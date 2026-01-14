En esta noticia Acuerdo de Banamex acelerado

Citigroup alista la siguiente fase del proceso de desinversión de Banamex y ahora evalúa la venta de participaciones adicionales más pequeñas, como paso previo a una eventual Oferta Pública Inicial (IPO), en una estrategia orientada a maximizar el valor para los accionistas y ajustarse a las condiciones del mercado.

De acuerdo con Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup, tanto el momento como la estructura de la salida a bolsa estarán determinados por una combinación de factores, entre ellos el entorno financiero global. El objetivo es evitar una colocación apresurada y avanzar de forma gradual en la generación de valor.

“Como hemos señalado, el momento y la estructura definitivos estarán guiados por diversos factores, entre ellos las condiciones del mercado, con el objetivo final de maximizar el valor para los accionistas”, dijo la directora.

Fraser destacó que la reciente venta del 25% del capital de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo representó una posición inicial “mucho más relevante” que la que el banco habría alcanzado mediante una salida directa a bolsa.

Bajo este esquema, el siguiente paso en el proceso será la colocación de participaciones de menor tamaño, lo que permitirá a Citigroup continuar avanzando en su estrategia de desinversión sin comprometer las condiciones de valuación.

“El siguiente paso probablemente será la colocación de participaciones más pequeñas, y a partir de ahí continuaremos avanzando”, señaló.

Con este plan, el banco reafirma una ruta de salida escalonada, en la que la IPO se mantiene como una alternativa de mediano plazo, sujeta tanto al desempeño de los mercados.

Al cierre del año pasado, Citigroup cerró el acuerdo con el también dueño del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), en una transacción que fue concluida más rápida de lo esperado, resultado del respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobierno en general, dijo Fraser.

“Normalmente, una operación de este tipo tomaría entre 9 y 12 meses, por lo que estamos muy satisfechos con el resultado”, expresó.

Al cuarto trimestre de 2025 Citigroup reportó ganancias ajustadas por u$s1.81 por acción, por encima de las expectativas del mercado, que se ubicaban en u$s1.70. No obstante, los ingresos del banco se situaron por debajo de lo estimado, al alcanzar u$s19,900 millones frente a los u$s20,055 millones proyectados por los analistas.

Tras la publicación de los resultados, las acciones de Citigroup, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), llegaron a caer hasta 5.01%, para ubicarse en u$s110.47 por unidad (Ciudad de México 10:56 horas). Posteriormente, los títulos lograron recortar parte de las pérdidas y se negociaban en torno a los u$s111.70 por acción.