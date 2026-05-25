El monto de la Asignación por Matrimonio en septiembre es de $ 100.441.

Los retiros parciales por matrimonio desde las cuentas de ahorro para el retiro registraron un incremento anual de 15% en abril del 2026, al alcanzar MXN$ 23 millones, frente a los 20 millones reportados en el mismo mes del año previo, de acuerdo con datos de Consar.

De acuerdo con cifras de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), el crecimiento reflejó una mayor disposición de recursos por parte de los trabajadores que decidieron utilizar este beneficio contemplado en el sistema pensionario mexicano.

Afore Coppel encabezó los retiros por matrimonio durante abril, con un monto de MXN$ 5 millones. Le siguieron Afore Banamex y Afore Sura, con MXN$ 4 millones cada una.

Coppel concentró el mayor monto

El liderazgo de Coppel en retiros por matrimonio coincidió con su amplia base de cuentas administradas dentro del sistema de ahorro para el retiro, especialmente entre trabajadores de menores ingresos y del sector formal.

En conjunto, Coppel, Banamex y Sura concentraron MXN$ 13 millones de los retiros realizados en abril, es decir, más de la mitad del total reportado en el mes.

Por otro lado, Afore Inbursa y PENSIONISSSTE reportaron MXN$ 0 millones en retiros por matrimonio, mientras que Afore InverCap registró apenas MXN$ 1 millón.

¿Qué son los retiros por matrimonio?

El retiro por matrimonio es una prestación a la que tienen acceso los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cumplen con ciertos requisitos, entre ellos haber cotizado al menos 150 semanas y encontrarse vigente como asegurados.

Este apoyo permite retirar una parte de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, con el objetivo de apoyar económicamente a los trabajadores al momento de contraer matrimonio civil.

El monto que puede retirarse equivale generalmente a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y este trámite puede realizarse una sola vez en la vida laboral del trabajador.

Impacto en el ahorro pensionario

Aunque este tipo de retiro no afecta las semanas de cotización ante el IMSS, sí reduce temporalmente el saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador, lo que puede impactar el monto final de la pensión si los recursos no son reintegrados posteriormente.

Especialistas en ahorro para el retiro han señalado que, aunque se trata de un beneficio útil para los trabajadores, es importante evaluar el impacto financiero de retirar recursos anticipadamente, particularmente en un contexto donde el ahorro pensionario en México aún enfrenta retos de suficiencia.

Durante los últimos años, los retiros parciales de las Afores han mostrado una tendencia creciente, tanto por desempleo como por matrimonio, en medio de presiones económicas y mayores necesidades de liquidez entre los trabajadores.