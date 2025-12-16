En esta noticia ¿Quiénes compitieron por Banamex?

Después de cuatro años y 11 meses del anuncio de intención de venta de Banamex, Citi anunció el cierre de una transacción en la que Fernando Chico Pardo, dueño de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), compró 25% de las acciones de Banamex, el cuarto banco más grande de México por su nivel de activos.

Fernando Chico Pardo, nuevo presidente del Consejo de Administración de Banamex.

La transacción se cerró después de que los involucrados lograron todas las autorizaciones de reguladores financieros y de competencia.

“Como parte de esta operación, con efecto inmediato, Fernando Chico Pardo asumirá la Presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex”, señala Banamex en un comunicado.

Jane Fraser, presidenta y CEO de Citi, dijo: “El cierre de esta operación nos acerca a nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos. También nos permite redoblar nuestro compromiso con nuestro negocio institucional en México, invirtiendo en las plataformas, el talento y las relaciones que solidificarán nuestra posición de liderazgo y generarán un crecimiento sostenido para nuestros clientes y accionistas”.

Fernando Chico Pardo dijo: “El cierre de esta operación da inicio a mi camino como el accionista individual privado más grande de Banamex. Este proyecto es más que un compromiso financiero, es profundamente personal. Estoy orgulloso de liderarlo con mis hijos, asegurando que Banamex se mantenga como pilar del futuro de México.”

Manuel Romo continuará como director general tanto del Grupo como del Banco. Asimismo, el actual equipo de liderazgo directivo se mantiene, señaló Banamex.

“Para Citi, la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica, y este paso lo acerca aún más a concretarla”, dice el banco.

El resto de las acciones de Banamex será vendida en una oferta pública inicial, cuyo cronograma continuará guiándose por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias.

¿Quiénes compitieron por Banamex?

Chico Pardo venció en el proceso a Germán Larrea, dueño de Grupo México y la cadena de cines, Cinemex.

Larrea hizo una oferta por el 100% de las acciones de Banamex, pero Citi se decantó por la opción que presentó Fernando Chico Pardo.

Citi recibió la oferta de Larrea Mota Velasco el 24 de septiembre y apenas dos días después fue rechazada.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la oferta pública inicial accionaria (OPI) planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, aseguró la firma en un comunicado.

La puja por el banco no se limitó a inversionistas privados, pues el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, barajó en agosto de 2023 la posibilidad de que el gobierno mexicano comprara la institución financiera; sin embargo, nunca se concretó una estrategia real para adquirir el banco.

El exmandatario argumentó “falta de tiempo” en su mandato para dejar funcionando el banco y dijo que la intención era que en Banamex se concentraran todas las cuentas del gobierno, jubilaciones, pensiones y Afores, para dar garantía a los trabajadores mexicanos.