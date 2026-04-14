El dólar canadiense presenta una cotización de 12.55 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 14 de abril de 2026, cifras que reflejan que la moneda bajó un -0.11% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.56 pesos y un mínimo de 12.55 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.81%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.33%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en comparación con otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, también se registraron algunos aumentos, aunque estos fueron menos frecuentes. En general, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.12%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.37%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Dólar canadiense podría estar recuperando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía canadiense. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.