En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 29 de mayo de 2026 llegó a 4310.13 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,11%.

En el mercado del euro, la cotización subió 0.51% en la última semana, pero acumula una caída de -9.96% en el último año, reflejando una tendencia bajista en el periodo anual.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró volatilidad: tras un inicio al alza vinieron tres caídas, luego alternancias y terminó con dos subidas seguidas, con balance global casi neutro.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 4310.1299 pesos colombianos, es de 431,012.99 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 862,025.98 pesos colombianos y comprar 500 euros cuesta 2,155,064.95 pesos colombianos.