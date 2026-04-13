La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) difundió recientemente una alerta sanitaria que afecta a farmacias, plataformas digitales y aplicaciones móviles de todo el país. El organismo federal detectó la comercialización ilegal de un remedio de uso controlado que requiere receta y supervisión médica. El problema no fue identificado por las autoridades de forma espontánea, sino que fue el propio laboratorio titular quien dio la voz de alarma al detectar que dos lotes de su producto estaban circulando por canales completamente ajenos a la cadena de distribución autorizada. Lo que más preocupa a las autoridades es la posibilidad de que los consumidores accedan a este medicamento sin tener conocimiento de las condiciones de almacenamiento y traslado del mismo. Al haber sido falsificado, resultan imposibles de verificar, lo que pone en riesgo su calidad, seguridad y eficacia. El medicamento en cuestión es el Aclasta, cuyo principio activo es el Ácido Zoledrónico, en presentación de solución de 5 mg por 100 mL. Fue el laboratorio Sandoz S.A. de C.V. quien alertó a la autoridad tras detectar su venta ilegal en plataformas de comercio electrónico. El etiquetado de ambos lotes está en turco, no en español, lo que ya constituye una irregularidad sanitaria. Los lotes comprometidos son el NU1096, con vencimiento en septiembre de 2026, y el NX9351, con caducidad en diciembre de 2026. Quienes estén utilizando cualquiera de estos lotes deben suspender su administración de inmediato y consultar a un médico para una valoración. La COFEPRIS también precisó las señales de alerta para detectar medicamentos que no deben comprarse en canales digitales. Además, farmacias y distribuidores tienen la obligación de adquirir productos únicamente a través de canales autorizados y conservar documentación que respalde cada lote. Las reacciones adversas pueden reportarse en la plataforma VigiRam o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Entre las señales por las que advierte la COFEPRIS para no adquirir un fármaco, se destacan las siguientes: