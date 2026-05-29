Este viernes, 29 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 732.23096 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,49%.

En la última semana, la cotización del Real cayó un 6.20%, mientras que en el último año aumentó un 24.65%, lo que indica una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos diez días, el Real inició con un avance, encadenó dos retrocesos, pasó por dos jornadas sin cambios, repuntó, volvió a ceder, rebotó, retrocedió y cerró en alza; en conjunto, terminó prácticamente sin variación, con oscilaciones moderadas.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 18.75%, superando la volatilidad anual del 15.21%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones.

La cotización del Real hoy presenta una tendencia positiva. Esto sugiere que la moneda se está fortaleciendo en comparación con su desempeño reciente.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 73223.10 pesos colombianos; 200 reales cuestan 146446.19 pesos y 500 reales 366115.48 pesos, tomando como valor por unidad 732.2309659766834 pesos colombianos.