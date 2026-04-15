Del 13 de abril hasta el próximo 30 de abril, varias zonas de Edomex vivirán días de fiesta para disfrutar momentos mágicos con sus vecinos. En un comunicado de la Secretaría de Cultura y Turismo, el Gobierno de Edomex dio a conocer este notición. “Vive la magia del Estado de México”, informó la secretaría. La Secretaría de Cultura y Turismo informó que durante esas semanas de abril, los ciudadanos podrán “disfrutar de carnavales, ferias y festividades que hacen de nuestro estado un destino hecho a mano”. ¿Son días feriados o de fiesta? de fiesta sí, feriados no. El calendario o cartelera turística semanal está abierta para todos los ciudadanos que tras cumplir con sus deberes en el trabajo en sus escuelas y colegios, puedan y quieran hacer parte de estas festividades. A continuación tendrás todas las fechas y lugares con las diferentes fiestas que tendrán lugar en Edomex. La cultura se apoderó del Estado de México con estos eventos. Del 13 al 19 de abril, los Centros Regionales de Cultura del Estado de México ofrecen una variada programación artística que incluye recitales de poesía, música y danza, así como talleres y proyecciones audiovisuales. Municipios como Tenancingo, Ocoyoacac, Otumba y Nepantla serán sede de actividades que buscan acercar al público a distintas expresiones culturales, desde la tradición literaria hasta las manifestaciones folklóricas. La oferta cultural continúa con presentaciones en Ecatepec, Apaxco, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli, donde destacan un recital de piano, un círculo de lectura, teatro y ballet folklórico. Con horarios accesibles y propuestas para distintos públicos, esta cartelera invita a disfrutar y participar en la riqueza cultural de la región.