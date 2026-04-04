La justicia italiana dio un golpe directo a Netflix al confirmar que los aumentos en sus suscripciones aplicados durante años fueron ilegales. El fallo, emitido por el Tribunal de Roma tras una demanda impulsada por Movimento Consumatori, reconoce el derecho de millones de usuarios a recuperar el dinero pagado de más. La resolución establece que Netflix, plataforma on demand utilizó cláusulas contractuales abusivas para modificar unilateralmente los precios entre 2017 y enero de 2024, sin justificar adecuadamente esos incrementos. En consecuencia, la Corte ordenó no solo frenar estas prácticas, sino también compensar a los consumidores afectados. El caso tiene implicaciones internacionales, especialmente para mexicanos que residen en Italia o italianos en México, ya que abre la puerta para que los afectados puedan iniciar el pedido del reembolso y además, generar acciones similares en otros países. Por otro lado, según el comunicado de Movimento Consumatori, si la empresa no cumple, se avanzará con una demanda colectiva de mayor alcance. El Tribunal de Roma invalidó específicamente cláusulas del contrato de Netflix que permitían modificar precios y condiciones sin una causa clara. Estas disposiciones fueron consideradas contrarias al Código de Consumo italiano, al dejar en desventaja al usuario. Según los abogados del caso, “afecta a millones de consumidores”, ya que estas cláusulas fueron la base de múltiples incrementos en las tarifas durante siete años. La sentencia obliga a la empresa a informar públicamente sobre esta invalidez, incluso a quienes ya cancelaron su suscripción. El impacto económico para los suscriptores es significativo, con reembolsos estimados que dependen del plan contratado: En este caso, la Corte ordenó ajustar los precios actuales. Por ejemplo, un usuario premium que hoy paga 19,99 € debería pagar 11,99 €, eliminando los aumentos considerados ilegales. El organismo demandante aclaró que si Netflix no reduce precios ni devuelve el dinero, avanzarán con una acción colectiva más amplia para garantizar los pagos. “El objetivo es que todos los usuarios reciban el reembolso de las cantidades pagadas indebidamente”, afirmó Alessandro Mostaccio, presidente de la organización. Esto incluiría tanto a suscriptores actuales como a quienes ya dejaron el servicio. Para los lectores en México, el caso sirve como precedente relevante en la defensa del consumidor digital. Aunque el fallo aplica en Italia, evidencia cómo las plataformas globales pueden ser obligadas a responder por prácticas abusivas en cualquier jurisdicción. Pero no solo eso, vamos a lo más simple, si un ciudadano mexicano vivió en Italia en ese tiempo y pagó la suscripción a Netflix, también podrá aspirar a la devolución y viceversa, si un italiano, hoy radicado en México, se vio afectado en su momento por Netflix, también podrá sumarse para recibir el dinero. Los usuarios afectados por los aumentos ilegales de Netflix en Italia pueden reclamar su dinero, ya sea de forma directa o a través de acciones colectivas impulsadas por Movimento Consumatori. La sentencia obliga a la empresa a informar a todos los clientes sobre este derecho, incluso a quienes ya cancelaron el servicio. En caso de que la plataforma no realice devoluciones automáticas, los consumidores deberán manifestar su interés en sumarse a la demanda colectiva. El proceso contempla: “Si Netflix no reembolsa espontáneamente a sus clientes, iniciaremos una demanda colectiva”, advirtió la organización, que busca garantizar que todos los afectados reciban la compensación correspondiente.