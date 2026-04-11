El Gobierno del Estado de México cerró el registro al programa Alimentación para el Bienestar el pasado 10 de abril. Este apoyo alimentairo busca garantizar el acceso a alimentos nutritivos y de calidad para mujeres en situación de pobreza, pobreza extrema o con carencia alimentaria, además de atender a personas en contingencia. La Secretaría de Bienestar de Edomex confirmó que quienes completaron el trámite recibirán canastas alimentarias y servicios integrales sin costo, financiados con presupuesto estatal. El programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029. Las beneficiarias recibirán entre una y seis canastas alimentarias durante el año, dependiendo de la disponibilidad presupuestal. Según el acuerdo oficial, “una canasta alimentaria, en una y hasta en seis ocasiones, durante el ejercicio fiscal correspondiente” será entregada en los municipios del Estado de México. Estas canastas incluyen productos básicos de alimentación, artículos de limpieza y aseo personal. El programa cubrirá los 125 municipios de la entidad, garantizando que las mujeres de entre 50 y 64 años en pobreza o carencia alimentaria tengan acceso a este apoyo. El programa da preferencia a mujeres que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad, como: El documento señala que “los apoyos que brinda el programa se otorgarán conforme lo establecido en el calendario de entregas aprobado por el Comité”, asegurando transparencia y orden en la distribución. En línea con lo anterior, las mujeres inscritas podrán acceder a asesorías gratuitas en psicología, nutrición, trabajo social y medicina general. El informe detalla que “los servicios integrales para el Bienestar se brindarán a solicitud de las beneficiarias… y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal asignada”. Esto busca atender no solo la alimentación, sino también la salud física y emocional de las beneficiarias. Las brigadas multidisciplinarias estarán conformadas por especialistas en áreas como gerontología, fisioterapia y asesoría jurídica. Con ello, el programa fortalece la atención integral, ofreciendo acompañamiento profesional que promueve condiciones de bienestar social y ayuda a reducir las brechas de desigualdad. El programa da preferencia a mujeres que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad. El documento establece que “se dará preferencia en el Programa a las solicitantes que presenten alguna de las siguientes condiciones: indígenas, afromexicanas, población LGBTQI+, residentes en localidades con Alta y Muy Alta Marginación”. También se incluyen mujeres con enfermedades crónicas, discapacidad, víctimas de violencia o repatriadas. Para acceder a esta priorización, las solicitantes deberán presentar documentos oficiales que acrediten su situación. De esta manera, el programa busca garantizar que los apoyos lleguen primero a quienes más lo necesitan, cumpliendo con el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en un contexto libre de discriminación y violencia.