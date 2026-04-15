Aristóteles es reconocido mundialmente como el padre de la filosofía occidental. Junto a Platón, sentó las bases del pensamiento moderno desde su Escuela Peripatética en el Liceo de Atenas. Su legado no solo ha perdurado por más de dos milenios, sino que hoy recobra una vigencia asombrosa en el ámbito del crecimiento personal y profesional. El filósofo griego sostenía que el carácter de un individuo no es fruto del azar, sino del desarrollo de patrones constantes. Una de sus premisas más potentes, rescatada de su célebre obra “Ética a Nicómaco”, sentencia: “Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito”. Esto quiere decir que para Aristóteles, alcanzar la plenitud o el éxito no es un evento fortuito ni una acción aislada que ocurre de la noche a la mañana. Al contrario, es la consecuencia directa de un proceso constante, disciplinado y profundamente arraigado en la rutina diaria. El éxito, en términos de Aristóteles, es el resultado de repetir comportamientos que nos acercan, paso a paso, a nuestra mejor versión. Esta enseñanza choca frontalmente con la mentalidad de la inmediatez que predomina en este tiempo. En una era donde se busca el éxito financiero sin esfuerzo o la salud física sin entrenamiento, la filosofía peripatética recuerda que no existe el triunfo real que sea producto de la casualidad o de un solo día de trabajo. En el auge actual de las tendencias de desarrollo personal, las palabras de Aristóteles funcionan como una brújula necesaria. La búsqueda de la excelencia debe entenderse como un camino largo y gradual, donde cada pequeña acción cuenta. No se trata de ser perfecto una vez, sino de ser consistente en el tiempo. La mejora continua es, por definición, un proceso de resistencia y paciencia. Al adoptar este enfoque, las personas pueden transformar sus metas más ambiciosas en sistemas manejables. La excelencia deja de ser un destino inalcanzable para convertirse en la manifestación natural del trabajo y compromiso diario.