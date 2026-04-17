La Cámara de Diputados aprobó declarar el 27 de octubre como el Día Nacional del Xoloitzcuintle, integrándolo a las celebraciones previas al Día de Muertos. La medida, avalada por amplia mayoría, fue enviada al Senado para su revisión final. Con 433 votos a favor, el dictamen reconoce la relevancia cultural e histórica de esta raza mexicana, fortaleciendo el calendario de conmemoraciones de finales de octubre y principios de noviembre, tradicionalmente dedicadas a honrar a los difuntos. Aunque no se trata formalmente de un día de descanso obligatorio, la nueva fecha amplía el significado de las festividades, al coincidir con el día dedicado a las mascotas fallecidas dentro del marco del Día de Muertos. El documento aprobado destaca que el xoloitzcuintle “funciona como un símbolo que une diferentes expresiones culturales y sectores de la sociedad”, consolidándose como un emblema de identidad nacional y diversidad cultural en México. Asimismo, subraya que esta raza debe ser reconocida “como un símbolo de identidad cultural de México en virtud de su profunda relación con las civilizaciones mesoamericanas”, además de su papel en la cosmovisión indígena. El dictamen también enfatiza la necesidad de proteger a esta especie, señalando que se debe “preservar y difundir al xoloitzcuintle como patrimonio vivo”, especialmente tras haber estado en riesgo de extinción durante distintos periodos históricos. En ese sentido, se recuerda su importancia en el Día de Muertos, ya que “representa el vínculo espiritual entre los vivos y los muertos”, lo que convierte al 27 de octubre en una fecha significativa dentro del calendario cultural mexicano.