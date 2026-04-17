La CFE ha comunicado que el propósito de la instalación de un segundo medidor es garantizar que cada usuario asuma el costo correspondiente a su consumo, evitando así disputas relacionadas con el recibo de luz. Para llevar a cabo esta solicitud, es imperativo cumplir con ciertos requisitos técnicos y presentar la documentación necesaria. Durante el mes de septiembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevará a cabo visitas domiciliarias para la instalación de un segundo medidor de luz, exclusivamente en aquellos casos que lo requieran. No obstante, para acceder a este servicio, es fundamental satisfacer una serie de condiciones. Previo a la autorización de la instalación, la CFE realiza una inspección para verificar que la red eléctrica del domicilio se ajusta a la normatividad vigente y que es factible separar los circuitos. Se beneficiarán viviendas compartidas, multifamiliares o cuando se establece un pequeño negocio en el mismo inmueble. Los interesados en obtener un segundo medidor de luz deberán presentar ante las autoridades competentes la siguiente documentación. La instalación no conlleva un costo; no obstante, se requiere un depósito de garantía que se reflejará en el primer recibo de luz. En el caso de los servicios trifásicos, que requieren tres fases o corrientes alternas, este depósito debe ser abonado al momento de la contratación durante el mes de septiembre. Para dar inicio al trámite, la persona interesada debe presentarse en el Centro de Atención a Clientes más cercano y proporcionar la documentación requerida. Alternativamente, es posible comunicarse al 071 o a través de las cuentas oficiales de la CFE en las redes sociales.