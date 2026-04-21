No es la gasolina, no es el petróleo ni los petroquímicos. El verdadero riesgo para la seguridad energética del país es la baja producción de gas natural, advierte Francisco Barnés de Castro, socio director de Cifra2 Consultores. Durante el 4° Foro Nacional IMEF. Energía e infraestructura en la agenda nacional, el exrector de la UNAM advirtió que el país atraviesa por una tormenta perfecta, que incluye una caída en la producción de gas natural, a lo que se suma el venteo del combustible y el autoconsumo de Pemex. De acuerdo con datos de Pemex, entre 2013 y 2025, la producción de gas natural se contrajo prácticamente 28%, al pasar de 6,370 millones de pies cúbicos diarios en 2013 a 4,496.4 millones de pies cúbicos diarios en 2025. Barnés de Castro añadió que además, las reservas probadas de gas natural, es decir, las que tienen 90% de probabilidad de éxito, solo alcanzan para 9 años, a lo que se suma que Pemex solo produce la cuarta parte de lo que necesita el país. “En los últimos 5 años se incrementó el gas natural consumido por Pemex, o enviado a quemadores de campo, pasando de 26% a 42% del gas disponible, y no se contabiliza en el disponible para el mercado. La mayor parte del gas natural que se produce en el país se quema en la atmósfera”, advirtió el experto. Con esta situación, más de 90% del gas natural que usa la Comisión Federal de Electricidad y la industria nacional depende directamente de la importación del combustible, principalmente desde Estados Unidos. En el país, más de 60% de la electricidad que se consume es generada a partir de plantas de ciclo combinado, cuyo combustible es el gas natural. A esto se suma el uso en la manufactura, la industria cementera, la vidriera, la alimentaria y química. “El único combustible que realmente pone en riesgo la seguridad energética del país es el gas natural. Tenemos que prestarle debida atención, porque en los últimos 7 años no se le tomó importancia al gas natural”, sentenció el especialista. Prácticamente todo el país, dijo, opera con gas natural, pues 45% de la demanda de energía fósil corresponde a gas natural, incluyendo a Pemex, la electricidad y el sector industrial. Además, la demanda de gas natural va para arriba. “La CFE tiene que poner nuevas centrales de ciclo combinado para garantizar la demanda eléctrica del país en base firme, va a crecer de manera importante en los próximos años y, si Pemex mantiene sus niveles de ineficiencia, subirá su demanda de gas natural, incluso cuando produce menos”, advirtió. El robo de combustibles aumentó 43% entre 2024 y 2025, específicamente en materia de Gas LP, pues el especialista señaló que se robaron 23% de la producción de este producto, seguido por el diésel, donde el hampa se llevó 10% de la producción, mientras que la gasolina fue de 5% del total, de acuerdo con cálculos de Francisco Barnés de Castro. Este robo representó un costo de MXN $35,000 millones el año pasado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mencionó. Mientras tanto, el huachicol fiscal el año pasado alcanzó 3.5% del consumo aparente, mientras que el diésel alcanzó 8.5% del mercado mexicano. El costo directo de este crimen es de MXN $41,000 millones, por lo que se dejó de recaudar de IVA e IEPS. En total, el huachicol físico y fiscal representaron un costo total de MXN $123,000 millones el año pasado.