La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) informó que los conductores que no realicen la verificación vehicular antes del martes 30 de junio podrían recibir multas cercanas a los 10,000 pesos. Por ello, las autoridades recordaron que este trámite es obligatorio para los vehículos de combustión interna registrados en la capital.

La dependencia precisó que la sanción aplicará específicamente para los automóviles con engomado azul y terminación de placas 9 o 0, cuyos propietarios debieron cumplir con la verificación durante mayo.

Se confirmó la peor noticia para los conductores: estos vehículos tienen prohibida la entrada a la capital del país

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en CDMX?

En la Ciudad de México, la verificación vehicular debe realizarse dos veces al año. Para 2026, el costo del trámite es de 765 pesos, cifra calculada con base en 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), más el 16% de IVA.

Para acudir a verificar, es necesario programar una cita previa a través del portal oficial de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.

Además de ser un requisito obligatorio, este procedimiento busca reforzar el programa “Hoy No Circula”, cuyo objetivo es reducir las emisiones contaminantes y mantener una mejor calidad del aire en la capital.

Multas por no verificar a tiempo

La SEDEMA detalló que quienes no cumplan con la verificación dentro del periodo correspondiente deberán pagar una multa equivalente a 20 veces la UMA vigente, es decir, 2,346.2 pesos.

Una vez cubierta la sanción, el propietario tendrá un plazo de 30 días para obtener la constancia de verificación aprobatoria. Si no cumple en ese periodo, se impondrá una nueva multa equivalente a 80 veces la UMA vigente, lo que representa 9,384.8 pesos.

En caso de continuar sin verificar el vehículo, el procedimiento y las sanciones podrán repetirse hasta que la unidad apruebe el trámite correspondiente.