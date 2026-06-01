La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado que llevará a cabo visitas domiciliarias en todo el país para sustituir los medidores de luz convencionales por dispositivos inteligentes.

Esta modificación será obligatoria en determinadas localidades, dado que se integra en el marco de una estrategia nacional destinada a la digitalización de la red eléctrica. La institución advierte que aquellos que no permitan la instalación podrían experimentar problemas con la continuidad del servicio.

Ya es oficial | Visitarán casa por casa para cambiar el medidor de luz: será obligatorio para no perder la exactitud del servicio (foto: archivo).

Qué son los nuevos medidores inteligentes y por qué transformarán todo

Los dispositivos que serán implementados por la CFE son parte de la tecnología AMI (Infraestructura de Medición Avanzada). A diferencia de los medidores convencionales, estos aparatos capturan el consumo en tiempo real y transmiten la información de manera automatizada al sistema central.

Esto conlleva una transformación significativa: ya no será necesario que el personal técnico se desplace a los domicilios para realizar lecturas manuales, lo cual reduce los errores humanos y elimina las estimaciones en la facturación.

Entre sus funciones más relevantes se incluyen:

Monitoreo constante del consumo eléctrico

Detección inmediata de fallas o anomalías

Registro detallado por horarios o períodos

Mayor seguridad frente a manipulaciones ilegales

Operativo obligatorio: así serán las visitas casa por casa

El programa se llevará a cabo de forma gradual y en diferentes áreas geográficas . Personal debidamente autorizado de la CFE acudirá a los domicilios para efectuar el reemplazo de medidores de manera ágil y sin costo alguno.

Durante la visita: