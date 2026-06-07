El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó este 1 de junio de 2026 la emisión de una nueva Credencial para Votar, la cual incorpora un rediseño enfocado en reforzar la seguridad, promover la inclusión y facilitar su uso a personas con discapacidad visual. A partir de esa fecha, quienes tramiten o renueven su identificación en los Módulos de Atención Ciudadana recibirán la nueva versión.

Credencial del INE en México para votar. Fuente: Shutterstock

Con esta actualización, el INE busca fortalecer la protección de los datos personales y consolidar la credencial tanto como herramienta para ejercer el voto como documento oficial de identificación de uso diario.

Refuerzan medidas de seguridad

El nuevo diseño añade un elemento ópticamente variable renovado sobre la fotografía y los datos personales, además de:

Microtexto

Siglas del INE integradas al fondo

Efectos visuales de relieve

Impresión tipo arcoíris

Patrones especiales de seguridad

Estas características tienen el objetivo de dificultar falsificaciones, alteraciones o duplicaciones del documento.

También incorpora elementos táctiles en relieve que permiten identificar la credencial mediante el contacto físico. A ello se suman nuevos códigos QR de alta seguridad, diseñados para facilitar la validación tecnológica y reforzar la autenticidad de la identificación.

Contempla identidad autopercibida

Entre las novedades, el INE incluyó el apartado “Género”, para que cada persona pueda elegir cómo desea aparecer en su credencial. Las opciones disponibles serán:

“M” para Mujer

“H” para Hombre

NB” para persona No Binaria, pudiendo decidir si se muestra el campo “Sexo” o “Género”

Además, el documento permitirá incluir la autoidentificación indígena o afromexicana. Si así lo solicita la persona titular, podrá aparecer la leyenda “Indígena”, conforme al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

El INE aclaró que este dato tiene únicamente fines informativos y no otorga derechos político-electorales adicionales ni acredita acciones afirmativas.

Mayor accesibilidad para personas con discapacidad visual

La nueva credencial incorpora una muesca o corte en uno de sus bordes para que pueda distinguirse fácilmente al tacto frente a otros documentos similares.

Asimismo, la aplicación móvil del INE para verificar la autenticidad de la credencial podrá reproducir en audio el nombre de la persona titular al escanear los códigos QR, lo que facilitará su uso a personas con discapacidad visual.

Con estas modificaciones, el INE busca ofrecer una Credencial para Votar más segura, accesible e incluyente.