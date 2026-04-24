La nueva ruta de Centrobús “Heroínas Indígenas” ya comenzó operaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con unidades eléctricas, tarifa accesible y un enfoque incluyente. El proyecto, presentado por Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, busca transformar la movilidad con perspectiva de género y sostenibilidad. “Capacitamos a 300 mujeres para conducir la nueva Ruta de las Heroínas Indígenas en el Centro Histórico”, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La iniciativa apuesta por un sistema más seguro, moderno y conectado para usuarios locales y visitantes. La ruta contará con dos circuitos y 33 paradas estratégicas para mejorar la movilidad en la zona. “Tendrá 33 paradas, dos circuitos y una frecuencia de 5 minutos para traslados más ágiles”, detalló Clara Brugada. “Esta ruta se operará con 12 unidades 100% eléctricas equipadas con tecnología y diseño incluyente”, señaló la mandataria, destacando el impacto ambiental y social del proyecto. La nueva ruta no solo mejora la movilidad, también rinde homenaje a figuras históricas. “La nueva ruta de Centrobús es un homenaje a la fuerza de nuestras Heroínas Indígenas”, afirmó Clara Brugada. Los nombres de mujeres como Señora 6 Mono, Xiuhtzantzin, Tecuichpo, “La Reina Roja”, Malintzin y Eréndira forman parte del recorrido, visibilizando su legado en las calles del Centro Histórico. “Son las raíces de nuestra identidad que hoy visibilizamos con orgullo. Honrar su legado es hacer justicia social”, concluyó la jefa de Gobierno, al presentar este nuevo sistema de transporte incluyente.