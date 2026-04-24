La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló un criterio que marca un antes y un después en los conflictos laborales en México. A partir de esta decisión, las empresas que decidan no responder a una demanda por despido injustificado podrán perder automáticamente el juicio. Este fallo no solo fortalece la protección de los trabajadores, sino que también introduce un mecanismo más estricto para garantizar que los empleadores participen activamente en los procesos legales, evitando dilaciones o evasiones. El criterio avalado establece que, si una empresa no responde a una demanda por despido injustificado, el proceso podrá resolverse en su contra por “rebeldía”. Esto significa que el juicio avanzará sin su participación y con una alta probabilidad de fallo favorable al trabajador. En estos casos, la falta de respuesta se interpreta como una omisión grave dentro del proceso judicial. Al no presentar pruebas ni argumentos de defensa, la empresa pierde la oportunidad de controvertir los hechos señalados por el empleado. Como consecuencia, las autoridades laborales podrán dictar sentencia basándose únicamente en la versión del trabajador. Esto agiliza los procesos y evita que los casos se prolonguen innecesariamente. El objetivo es claro: impedir que las empresas utilicen el silencio o la inacción como estrategia para evadir responsabilidades legales. Uno de los puntos centrales del fallo es que las empresas que pierdan bajo este esquema deberán reinstalar al trabajador en su puesto, con el objetivo de restituir sus derechos laborales. Además, estarán obligadas a pagar los salarios caídos y cualquier prestación pendiente desde el despido, incluyendo pagos retroactivos que pueden implicar un impacto económico relevante. La resolución refuerza así el principio de reparación integral del daño, al garantizar no solo el reconocimiento del despido injustificado, sino también la recuperación de la estabilidad laboral y económica del trabajador, lo que obliga a las empresas a actuar con mayor responsabilidad en sus procesos legales. Este criterio surge para hacer más ágiles los juicios laborales y equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores, tras años de procesos que se prolongaban por la falta de respuesta de las empresas. La decisión busca reducir la carga judicial y acelerar la resolución de conflictos, al tiempo que refuerza la importancia de respetar los procedimientos legales. Para los trabajadores, representa una herramienta más sólida frente a despidos injustificados, mientras que para las empresas implica mayor responsabilidad y transparencia. En conjunto, la resolución fortalece el marco laboral y fija reglas más claras para los juicios en México.