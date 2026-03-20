La Ciudad de México (CDMX), encabezada por Clara Brugada Molina, recurre al financiamiento mediante deuda para impulsar obras relacionadas con el Mundial 2026, recursos que se cubren con ingresos provenientes de impuestos locales. De forma paralela, la administración capitalina implementó un esquema basado en fideicomisos, instrumentos que en el pasado fueron cuestionados y eliminados a nivel federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por preocupaciones sobre su transparencia. Recientemente, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que el gobierno local diseñó diversos mecanismos para financiar la infraestructura vinculada al evento deportivo. Entre ellos, destacó el uso del Fondo Mixto de Turismo bajo un esquema de planeación a largo plazo, que permite adelantar recursos comprometiendo ingresos futuros, como el impuesto sobre hospedaje. El funcionario aseguró que este modelo busca garantizar una estructura financiera transparente y acelerar la ejecución de obras permanentes que beneficien a la ciudad más allá del Mundial, cuya inauguración se aproxima en la capital. Además, recordó que la Ciudad de México regresó al mercado bursátil tras casi diez años, mediante la emisión de un Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores. Este instrumento permite captar recursos de inversionistas, aunque implica compromisos financieros a largo plazo. Parte de estos fondos se destina a proyectos como nuevas líneas del Cablebús, incluida la Línea 5, que conectará Magdalena Contreras con Álvaro Obregón hasta el Metro Mixcoac, y la Línea 6, que busca enlazar Milpa Alta con Tláhuac. Además del endeudamiento y la emisión de bonos, el gobierno capitalino desarrolló una estructura basada en fondos y fideicomisos. Uno de ellos está orientado a infraestructura, movilidad, agua y seguridad pública, financiado mediante un aumento del 1% al impuesto sobre nómina, lo que representa un mayor costo para las empresas. Este fondo contempla una inversión anual cercana a los 10,000 millones de pesos para proyectos de desarrollo sustentable en la ciudad. Asimismo, se creó otro fideicomiso alimentado por los ingresos de la licencia permanente, enfocado en mejorar la movilidad y la seguridad vial, especialmente en beneficio de peatones, transporte público y ciclistas.