Nuevos requisitos a cumplir antes de la cita con en la Embajada de EE.UU. para la visa.

Si eres una de las personas con una cita pendiente con el consulado par tramitar tu visa a Estados Unidos, no importa desde donde estés leyendo este artículo, pues hay una información claves sobre cambio que, si bien fueron anunciados en abril del 2025, para muchos son hasta ahora desconocidos y saberlos les puede ayudar a no perder la cita consular, los largos meses de espera y el dinero.

A partir del 1 de mayo de 2025, la Embajada de Estados Unidos exige un nuevo requisito obligatorio para todas las citas de entrevista de visado: el código de barras y número de confirmación del formulario DS-160 debe coincidir exactamente con el registrado en el sistema de programación.

En estos casos, los solicitantes de la visa americana deberán verificar y actualizar esta información en su perfil online al menos tres días hábiles antes de su cita; de lo contrario, la entrevista será cancelada sin excepción y se arriesgan a perder el pago de su tarifa consular si esta ya ha caducado, según lo informado por Official U.S. Department of State Visa Appointment Service.

El Formulario DS-160 es un requisito fundamental para quienes solicitan una visa de no inmigrante para Estados Unidos. Shutterstock

Cómo verificar que el DS-160 coincida con el número de la cita en la embajada

El Gobierno de Estados Unidos dio un proceso en cuatro pasos para que todos los solicitantes de visa américa con cita ya agendada puedan verificar “el número de código de barras de su formulario DS-160 coincida con el número que utilizó para programar su cita”.

Acceda a su cuenta en https://ais.usvisa-info.com.

En la página “Resumen del solicitante”, haga clic en el icono “Configuración” y seleccione “Editar”.

Actualice el campo “Número DS-160” con el número de confirmación completo y correcto.

Haga clic en “Guardar”.

Si los números no coinciden, el Gobierno de EE.UU. exige que se actualice el número del DS-160 por lo menos tres días antes de la cita o entrevista con el consulado.

EE. UU. exigirá coincidencia exacta del DS-160 para la cita de visa; debe corregirse máximo 3 días antes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Dile adiós a tu cita y al pago de la tasas si no actualizaste tus datos

De forma severa y sin contemplaciones, el Gobierno de Estados Unidos es claro al informar que si el postulante para la visa se presenta a la cita consular con el error en el formulario DS-160, su cita no podrá llevarse a cabo.

“Los solicitantes cuyas tasas de solicitud hayan expirado (es decir, aquellas pagadas hace más de 365 días) y que no hayan actualizado su código de barras al menos tres días laborables antes de su cita deberán pagar de nuevo la tasa de solicitud”, indica USVISA en su comunicado.