Durante años, el segmento del agua premium en México estuvo asociado con marcas importadas como Evian, Perrier y Fiji. En 2009, Estefanía Sidaoui encontró una oportunidad en ese mercado: desarrollar una marca mexicana capaz de competir en las mesas de hoteles y restaurantes donde el agua también forma parte de la experiencia.

Así nació B’ui, un negocio que comenzó con agua de mesa proveniente del Nevado de Toluca y que, 15 años después, busca ampliar su presencia con nuevos productos, su entrada a cadenas de autoservicio y una apuesta por las bebidas funcionales.

Convencer a un restaurante de pagar 15 pesos por una botella de agua, cuando las opciones tradicionales costaban entre tres y cuatro pesos, fue uno de los primeros retos de B’ui.

“El reto más importante que tuvimos en ese momento fue justamente convencer al mercado de una necesidad que no tenía”, recordó Sidaouien entrevista con El Cronista.

Para explicar la propuesta a los restauranteros, utilizaba una comparación con el servicio de mesa: “Así como no tienes cubiertos de plástico, porque no es congruente con la experiencia que estás ofreciendo, lo mismo tenemos que hacer también con la parte del agua”.

La marca comenzó con agua natural y posteriormente amplió su portafolio hacia presentaciones con gas, aguas infusionadas y envases de Tetra Pak, con el objetivo de llegar a diferentes momentos de consumo. Y recientemente lanzó una línea de aguas saborizadas para niños.

Estefanía Sidaoui, fundadora de B'ui Fuente: Cortesía

Ingeniera industrial por la Universidad Iberoamericana y con experiencia en marketing dentro de la industria refresquera en Coca-Cola, Sidaoui encontró una oportunidad en un segmento dominado entonces por marcas importadas. B’ui nació con la intención de llevar agua mexicana a las mesas de restaurantes y hoteles que buscaban ofrecer una experiencia distinta a sus clientes.

De los restaurantes al autoservicio

Durante sus primeros años, B’ui concentró su operación en el canal Horeca —hoteles, restaurantes y cafeterías—, una estrategia que le permitió construir reconocimiento entre establecimientos que buscaban opciones premium. Sin embargo, la pandemia representó un golpe para el negocio, pues con los hoteles y restaurantes cerrados durante varios meses, la compañía perdió buena parte de su mercado.

La recuperación tomó tiempo y ahora la empresa atraviesa una etapa de expansión que contempla tanto nuevos productos como una mayor presencia comercial.

“Estamos entrando por primera vez después de 15 años en cadenas de autoservicio”, señaló Sidaoui, quien explicó que el crecimiento también implica inversiones en operación, logística, distribución, administración y sistemas.

La compañía mantiene un modelo de producción mediante fabricantes externos o co-packers, mientras concentra una buena parte de su equipo en las áreas comerciales. Actualmente cuenta con alrededor de 30 empleados directos y ejecutivos distribuidos en distintas regiones del país.

Aunque el canal Horeca fue fundamental para posicionar la marca, Sidaoui reconoce que actualmente no representa los mayores volúmenes de venta de la industria. El canal tradicional, integrado por tiendas y misceláneas, concentra alrededor del 50% del mercado de bebidas, seguido por los autoservicios y clubes de precio, además de las tiendas de conveniencia.

En paralelo, B’ui amplía su presencia en el entretenimiento. Este año se convirtió en patrocinador oficial del Gran Premio de México, una incursión con la que busca acercarse a nuevos consumidores y fortalecer el reconocimiento de marca.

La apuesta por los consumidores del futuro

Con el lanzamiento de una, desarrollada a partir de una necesidad que Sidaoui relató que el lanzamiento de la línea de bebidas dirigida a niños nació tras su experiencia como madre y la preocupación de encontrar bebidas saborizadas con ingredientes saludables sin grandes cantidades de azúcar o edulcorantes y apostar por perfiles de sabor más naturales.

La idea comenzó a tomar forma hace aproximadamente dos años y el desarrollo del producto inició formalmente hace uno.

“Estamos buscando etiquetas más limpias, menos ingredientes, lo más natural posible, ingredientes que podamos pronunciar”, explicó.

La practicidad también forma parte de la estrategia. La nueva línea incorpora presentaciones con tapa resellable, pensadas para que los niños puedan llevarlas en la lonchera y consumirlas en distintos momentos del día.

Para 2027, la empresa prepara nuevos desarrollos en dos segmentos: hidratación y bebidas funcionales, además de ampliar su oferta para el mercado infantil.

“Estamos mirando mucho hacia la categoría de funcionalidad. El crecimiento va bastante hacia allá”, adelantó Sidaoui. La empresaria observa oportunidades en productos con electrolitos y minerales, en línea con una mayor atención de los consumidores a las propiedades de las bebidas.